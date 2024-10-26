Как приготовить незабываемый соус песто: кулинарные советы

Этот продукт питания отлично стимулирует работу иммунитета, помогает иммунной системе бороться с различными инфекциями, проявляет потогонные и жаропонижающие качества, улучшает пищеварение, нормализует давление и улучшает работу сердечной мышцы.
Готовый песто можно заморозить, разложив по формочкам для льда. Замороженные кубики подходят для добавления в пасту или суп Минестроне.
Готовый соус переложите в банку и уберите в холодильник.
Смешайте базилик, обжаренный чеснок, кедровые орешки и специи. Работая блендером на низких оборотах, добавляйте оливковое масло до образования пасты. Добавьте сыр и перемешивайте несколько секунд.
Песто прекрасно подходит к хрустящему багету, а к нему — кусочки отварной индейки или курицы.
Соленые пирожки и пицца. Просто выложите песто тонким слоем на дно пирога из слоеного или рассыпчатого теста, а сверху — овощную, мясную или рыбную начинку.
Соус прекрасно дополнит любое блюдо: пасту, пиццу, бутерброды, рыбу, курицу и овощи.
Добавлять соус можно как в готовые блюда, так и в процессе термической обработки.
Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.