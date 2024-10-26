Как приготовить незабываемый соус песто: кулинарные советы

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

В чем польза песто

Этот продукт питания отлично стимулирует работу иммунитета, помогает иммунной системе бороться с различными инфекциями, проявляет потогонные и жаропонижающие качества, улучшает пищеварение, нормализует давление и улучшает работу сердечной мышцы.

Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, CC BY-SA 3.0

Можно ли хранить соус песто в морозилке

Готовый песто можно заморозить, разложив по формочкам для льда. Замороженные кубики подходят для добавления в пасту или суп Минестроне.

Готовый соус переложите в банку и уберите в холодильник.

Как правильно готовить

Смешайте базилик, обжаренный чеснок, кедровые орешки и специи. Работая блендером на низких оборотах, добавляйте оливковое масло до образования пасты. Добавьте сыр и перемешивайте несколько секунд.

Песто прекрасно подходит к хрустящему багету, а к нему — кусочки отварной индейки или курицы.

Соленые пирожки и пицца. Просто выложите песто тонким слоем на дно пирога из слоеного или рассыпчатого теста, а сверху — овощную, мясную или рыбную начинку.

Соус прекрасно дополнит любое блюдо: пасту, пиццу, бутерброды, рыбу, курицу и овощи.

Добавлять соус можно как в готовые блюда, так и в процессе термической обработки.

Уточнения

Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла.

