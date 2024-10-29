Что сделать с рыбой, которая разваливается во время жарки и липнет к сковороде

Часто при жарке рыба теряет свою привлекательность и распадается, даже если сковорода буквально заполнена маслом. Особенно эта проблема возникает при приготовлении замороженной рыбы — перевернуть её аккуратно, не повредив, удаётся далеко не всегда, и вместо аппетитной рыбы на тарелке оказывается развалившееся месиво.
Однако опытные кулинары знают простой лайфхак, который спасает рыбу от разрушения в процессе жарки. Перед тем как жарить, кусочки рыбы можно на несколько минут поместить в рассол. Для этого достаточно растворить одну чайную ложку соли на литр воды; при желании добавьте немного сахара.
Замочите рыбу в этом растворе на пять минут, обсушите — и смело отправляйте на сковороду. В результате рыба не будет разваливаться и пристанет к сковороде гораздо меньше, оставаясь сочной и красивой.
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