Топ-3 ошибки, которые делают ваш суп тяжёлым и неаппетитным

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда мы посещаем ресторан, нас часто удивляет, насколько утончёнными и насыщенными кажутся супы, тогда как дома получается не совсем то, что хотелось бы. Причина проста: шеф-повара избегают распространённых ошибок, которые легко допускаются в домашней кухне.

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Какие ошибки мешают нам готовить идеальный суп

Перегруженный бульон

Одновременное использование жирного мясного бульона, красного мяса и зажарки — это путь к тяжелому, перегруженному супу. Кроме того, подобное сочетание может нанести вред организму. В результате вместо лёгкого супа на столе оказывается слишком тяжёлое и жирное блюдо.

Скромный состав ингредиентов

Суп, конечно, должен быть жидким, но не пустым! Добавляйте необходимые компоненты, чтобы он не выглядел слишком "пустым" и имел насыщенную структуру. Например, текстуру можно придать с помощью чечевицы, киноа или гороховых хлопьев.

Чрезмерное использование пряностей

Супу важно сохранить свою особенность — вкус и аромат, уникальные для конкретного рецепта. Избыток специй перебивает его характерный вкус. Если вы готовите по рецепту, старайтесь придерживаться оригинального набора специй.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

