Чем смазать пироги, пирожки и булочки для получения румяной и блестящей корочки?

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы выпечка выглядела аппетитно и имела золотистый оттенок, существует несколько способов этого добиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, CC BY-SA 3.0

Один из самых популярных — использование куриного яйца. Белок и желток придают верхушке румянец, глянец и лёгкую хрусткость.

Для приготовления смеси нужно просто взбить яйцо вилкой и нанести его на тесто. Чтобы усилить эффект, можно добавить столовую ложку молока или воды. В первом случае пироги станут более золотистыми и блестящими, а во втором — получатся слегка поджаристыми и с более гладкой корочкой.

Обычно кулинары сразу наносят яичную смесь на сырое тесто, но некоторые советуют подождать и наносить её через 15 минут после начала выпекания. Это позволяет корочке стать особенно румяной, так как яйцо не успевает впитаться в сырое тесто.

Отдельные компоненты яичной смеси и их комбинации оказывают различное воздействие на выпечку:

Желток придаёт корочке наиболее яркий цвет.

Смесь из желтка, 2 столовых ложек мягкого сливочного масла и столовой ложки воды делает верхушку мягкой, румяной и глянцевой. Если добавить в эту массу столовую ложку сахара, то тесто сохранит текстуру и цвет, но блестеть не будет.

Желток и столовая ложка сливок любой жирности придают пирогам насыщенный цвет, но совсем небольшой блеск.

Один белок обеспечивает сильный глянцевый эффект, хрустящую корочку и хорошо склеит части теста, но пироги получатся довольно бледными.

Белок и столовая ложка питьевой воды также придают изделию блеск, но не румяный вид. Зато смесь не позволит начинку вытечь, отлично защитив нижний слой выпечки.

Кроме того, любой из вышеперечисленных вариантов подходит для приклеивания семечек, дроблёных орехов и других вариантов посыпки к поверхности теста.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

