Чем смазать пироги, пирожки и булочки для получения румяной и блестящей корочки?

Чтобы выпечка выглядела аппетитно и имела золотистый оттенок, существует несколько способов этого добиться.
Один из самых популярных — использование куриного яйца. Белок и желток придают верхушке румянец, глянец и лёгкую хрусткость.
Для приготовления смеси нужно просто взбить яйцо вилкой и нанести его на тесто. Чтобы усилить эффект, можно добавить столовую ложку молока или воды. В первом случае пироги станут более золотистыми и блестящими, а во втором — получатся слегка поджаристыми и с более гладкой корочкой.
Обычно кулинары сразу наносят яичную смесь на сырое тесто, но некоторые советуют подождать и наносить её через 15 минут после начала выпекания. Это позволяет корочке стать особенно румяной, так как яйцо не успевает впитаться в сырое тесто.
Отдельные компоненты яичной смеси и их комбинации оказывают различное воздействие на выпечку:
Кроме того, любой из вышеперечисленных вариантов подходит для приклеивания семечек, дроблёных орехов и других вариантов посыпки к поверхности теста.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.
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