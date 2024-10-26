Как выбрать вкусный и качественный кофе: советы и нюансы

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Как узнать, какой кофе вкусный

Верным признаком качественного кофе в зернах является приятный аромат после вскрытия упаковки. Если вы обнаружите запах гари, такой продукт нельзя назвать свежим и хорошим кофе. Кроме того, если оболочка зерна имеет дефекты в виде трещин и неровностей, это говорит о неудачной транспортировке сырья.

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Каким должен быть вкус качественного кофе

В зависимости от сорта кофе вы можете ощущать разные ароматы на свой вкус. Например, темный шоколад, ягоды, тропические фрукты, орехи, цветочные или медовые нотки. Некоторые сорта имеют более выраженные карамельные или ванильные нотки.

Арабика обладает очень ярким ароматом, мягким вкусом и часто содержит кислинку в готовом напитке. Робуста имеет характерную горечь и более высокое содержание кофеина.

Как хранить кофе

Чем выше температура воздуха, тем быстрее происходит окисление. Это значит, что кофе, оставленный на открытом воздухе, катастрофически быстро превращается в окисленный, несвежий продукт.

В результате кофе превращается из ароматного и свежего в неприятный и безвкусный. Рекомендуется хранить открытую пачку кофе не более 1 месяца. Кроме того, заваривание влияет на вкус кофе. Температура воды должна быть не более 94 градусов по Цельсию.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



