Секреты приготовления сытного мясного салата из простых ингредиентов

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Пополнить свою кулинарную копилку простым и вкусным рецептом — всегда приятно. Вот как приготовить сытный мясной салат из доступных ингредиентов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мясо

Для салата подойдет любое мясо, которое найдется у вас в холодильнике: свинина, говядина, язык, а также говяжье сердце или куриные желудочки. Отварите мясо и нарежьте его тонкой соломкой.

Лук

Идеально использовать салатные сорта лука, такие как белый или фиолетовый, но если их нет под рукой, подойдет и обычный репчатый лук. Нарежьте его полукольцами, а если лук очень жгучий, обдайте его кипятком, чтобы смягчить вкус.

Огурцы

Здесь возможны варианты: вы можете добавить как маринованные, так и соленые огурцы, нарезав их соломкой. Они придадут блюду пикантность и легкую кислинку.

Заправка

Заправляйте салат майонезом. Для дополнительной пикантности можно добавить немного горчицы.