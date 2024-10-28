Секреты приготовления сытного мясного салата из простых ингредиентов

Пополнить свою кулинарную копилку простым и вкусным рецептом — всегда приятно. Вот как приготовить сытный мясной салат из доступных ингредиентов.
Мясо
Для салата подойдет любое мясо, которое найдется у вас в холодильнике: свинина, говядина, язык, а также говяжье сердце или куриные желудочки. Отварите мясо и нарежьте его тонкой соломкой.
Лук
Идеально использовать салатные сорта лука, такие как белый или фиолетовый, но если их нет под рукой, подойдет и обычный репчатый лук. Нарежьте его полукольцами, а если лук очень жгучий, обдайте его кипятком, чтобы смягчить вкус.
Огурцы
Здесь возможны варианты: вы можете добавить как маринованные, так и соленые огурцы, нарезав их соломкой. Они придадут блюду пикантность и легкую кислинку.
Заправка
Заправляйте салат майонезом. Для дополнительной пикантности можно добавить немного горчицы.
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