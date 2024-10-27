Ошибка, которая делает котлеты сухими — готовьте по новому рецепту

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты — классика ужина. В фарш обычно добавляют размоченный батон, специи, иногда лук и яйцо. Но действительно ли яйцо необходимо?

Фото: flickr. com by Heather Kennedy, CC BY 2.0

У каждой хозяйки свой рецепт: кто-то добавляет в фарш грибы, другие — кабачки, а третьи готовят котлеты в духовке. Однако почти всегда в рецептах встречаются куриные яйца.

Но что делать, если у гостей аллергия на яйца или в холодильнике их просто нет?

Нужно ли добавлять яйцо в фарш

Яйцо в основном служит связующим элементом, но не влияет на вкус и сочность котлет. Его роль — удерживать фарш вместе, чтобы он не распадался при жарке. Однако, если яйцо отсутствует, фарш может терять форму, вытекать жир, и котлеты могут получиться сухими.

Тем не менее, яйцо — не единственный скрепляющий компонент. Отлично справляется с этой задачей картофельная мука, но её избыток делает котлеты жёсткими. Наилучшей заменой яйцу в фарше является картофель. Отварной картофель поддержит структуру котлет, не изменив их вкусовых качеств. В котлетах с картофелем сочность сохранится даже после охлаждения, в отличие от яичного белка, который при жарке делает блюдо более плотным.

Для 0,5 кг фарша идеально подойдёт одна вареная картошка мучнистого сорта. Дополните фарш обжаренным на сливочном масле луком и петрушкой, чтобы придать котлетам неповторимый вкус.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

