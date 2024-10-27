Как из обычного оливье сделать роскошное блюдо, как в ресторане

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Несмотря на то, что салат оливье давно стал «народным» блюдом, его часто включают в меню дорогих ресторанов, особенно в холодное время года. И готовят его там с особым подходом, чтобы подчеркнуть изысканность вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Без колбасы

Профессиональные повара избегают использования колбасы, которая может упрощать или даже ухудшать вкус салата. Вместо нее в оливье добавляют более изысканные ингредиенты, такие как слабосоленая семга или форель, а также отварной говяжий язык, который прекрасно сочетается с другими компонентами.

Особый подход к яйцам

Чтобы салат получился легким и воздушным, повара используют больше яичных белков, а не целых яиц. Это придает блюду особую текстуру и сохраняет его свежесть.

Осторожность с картофелем

Избыток картофеля может испортить вкус оливье, сделав его слишком тяжелым. Профессионалы добавляют лишь немного картофеля, исключительно для вкусового баланса.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

