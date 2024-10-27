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Три ингредиента, которые преобразят вкус магазинных пельменей

Еда

Многие думают, что магазинные пельмени обладают посредственным вкусом и их не сделать вкуснее. Однако это мнение ошибочно. Есть несколько секретов, которые помогут раскрыть их вкус по-новому.

Три ингредиента, которые преобразят вкус магазинных пельменей
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Бульон вместо воды

Чтобы придать пельменям больше аромата, используйте бульон вместо воды. Во время варки тесто пропитается бульоном, что сделает пельмени интереснее. Идеально подойдёт овощной бульон — его часть можно оставить для подачи.

Специи для аромата

Пряности — отличное дополнение к магазинным пельменям. Попробуйте добавить горошины перца, лавровый лист, сушёный базилик, немного мускатного ореха, копченую паприку и кориандр. Эта комбинация придаст тесту более глубокий вкус, а сами пельмени будут казаться домашними.

Масло для текстуры

В процессе варки добавьте немного оливкового масла. Оно не даст пельменям слипнуться и добавит нежности вкусу. Для этого достаточно маленькой ложки масла.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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