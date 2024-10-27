Многие думают, что магазинные пельмени обладают посредственным вкусом и их не сделать вкуснее. Однако это мнение ошибочно. Есть несколько секретов, которые помогут раскрыть их вкус по-новому.
Бульон вместо воды
Чтобы придать пельменям больше аромата, используйте бульон вместо воды. Во время варки тесто пропитается бульоном, что сделает пельмени интереснее. Идеально подойдёт овощной бульон — его часть можно оставить для подачи.
Специи для аромата
Пряности — отличное дополнение к магазинным пельменям. Попробуйте добавить горошины перца, лавровый лист, сушёный базилик, немного мускатного ореха, копченую паприку и кориандр. Эта комбинация придаст тесту более глубокий вкус, а сами пельмени будут казаться домашними.
Масло для текстуры
В процессе варки добавьте немного оливкового масла. Оно не даст пельменям слипнуться и добавит нежности вкусу. Для этого достаточно маленькой ложки масла.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лидеры стран "Большой семёрки" согласовали детали предоставления Киеву кредита в размере $50 миллиардов.