Пышная яичница: неожиданная хитрость, которая изменит ваше блюдо

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите, чтобы яичница-болтунья вышла идеальной? Этот неожиданный ингредиент способен сделать ваши взбитые яйца особенно воздушными и аппетитными. Весь секрет — в лимонном соке, который содержит кислоту.

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Она выполняет роль "катализатора", помогая яйцам сохранить свою пышную и нежную текстуру.

Многие опасаются, что лимонный сок испортит вкус блюда, но эти опасения напрасны. Важно лишь не переборщить с количеством. Для шести крупных яиц достаточно всего половины чайной ложки лимонного сока.

Если же добавить слишком много, яйца рискуют свернуться и разделиться, превратившись в водянисто-комковатую массу вместо идеально приготовленного блюда.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

