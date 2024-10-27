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Пышная яичница: неожиданная хитрость, которая изменит ваше блюдо

0:46
Еда

Хотите, чтобы яичница-болтунья вышла идеальной? Этот неожиданный ингредиент способен сделать ваши взбитые яйца особенно воздушными и аппетитными. Весь секрет — в лимонном соке, который содержит кислоту.

Пышная яичница: неожиданная хитрость, которая изменит ваше блюдо
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Она выполняет роль "катализатора", помогая яйцам сохранить свою пышную и нежную текстуру.

Многие опасаются, что лимонный сок испортит вкус блюда, но эти опасения напрасны. Важно лишь не переборщить с количеством. Для шести крупных яиц достаточно всего половины чайной ложки лимонного сока.

Если же добавить слишком много, яйца рискуют свернуться и разделиться, превратившись в водянисто-комковатую массу вместо идеально приготовленного блюда.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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