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Как приготовить жареную картошку, которая порадует каждого

1:14
Еда

Если жареная картошка выходит не совсем такой, как хотелось бы, возможно, стоит пересмотреть основные этапы её приготовления. Попробуйте несколько простых шагов, которые помогут добиться идеального блюда, которое порадует вас и ваших близких.

Как приготовить жареную картошку, которая порадует каждого
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Вымачивание картофеля

Многие недооценивают важность вымачивания картофеля перед жаркой, считая это лишним шагом. Однако именно вымачивание в течение 20 минут позволяет избавиться от излишков крахмала, что помогает картошке сохранить форму и не разваливаться при готовке.

Количество картофеля на сковороде

Часто мы стремимся приготовить картошки побольше, чтобы угостить всех сразу. Однако для достижения аппетитной корочки картофель лучше выкладывать на сковороду в один слой. Если положить слишком много, картофель начнёт тушиться, а не жариться, и в результате потеряет свою хрусткость.

Добавление соли

Добавлять соль лучше в конце приготовления, буквально за пару минут до снятия блюда с плиты. Раннее соление может сделать картофель водянистым, так как соль способствует выделению жидкости, что портит текстуру блюда.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён семейства Паслёновые.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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