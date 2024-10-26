Как приготовить жареную картошку, которая порадует каждого

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Если жареная картошка выходит не совсем такой, как хотелось бы, возможно, стоит пересмотреть основные этапы её приготовления. Попробуйте несколько простых шагов, которые помогут добиться идеального блюда, которое порадует вас и ваших близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Вымачивание картофеля

Многие недооценивают важность вымачивания картофеля перед жаркой, считая это лишним шагом. Однако именно вымачивание в течение 20 минут позволяет избавиться от излишков крахмала, что помогает картошке сохранить форму и не разваливаться при готовке.

Количество картофеля на сковороде

Часто мы стремимся приготовить картошки побольше, чтобы угостить всех сразу. Однако для достижения аппетитной корочки картофель лучше выкладывать на сковороду в один слой. Если положить слишком много, картофель начнёт тушиться, а не жариться, и в результате потеряет свою хрусткость.

Добавление соли

Добавлять соль лучше в конце приготовления, буквально за пару минут до снятия блюда с плиты. Раннее соление может сделать картофель водянистым, так как соль способствует выделению жидкости, что портит текстуру блюда.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён семейства Паслёновые.

