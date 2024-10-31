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Поварская тройка: как выбрать идеальные ножи для кухни

2:53
Еда

Поварская тройка — это минимальный набор ножей, который используется на профессиональной кухне для повседневных задач. В него входят три ножа разного размера, которые подходят для большинства операций — от очистки овощей до разделки мяса.

Поварская тройка: как выбрать идеальные ножи для кухни
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что входит в поварскую тройку

  • Шеф-нож. Крупный универсальный нож с широким треугольным лезвием длиной от 20 до 40 см. Он способен легко справляться с продуктами любого размера и жесткости. Шеф-ножом удобно нарезать овощи и мясо профессионально, не отрывая лезвие от доски, что позволяет работать быстрее и эффективнее.
  • Универсальный нож. Меньший по размеру инструмент с длиной лезвия от 15 до 25 см. Он отличается узким клинком и большей маневренностью, что делает его идеальным для порционной нарезки и мелких задач.
  • Коренчатый нож. Компактный нож с лезвием до 10 см, предназначенный для очистки и нарезки овощей и фруктов. Также им удобно создавать декоративные элементы из овощей.

История поварских ножей

Традиция использования специальных ножей на кухне возникла гораздо позже в Европе, чем в странах Востока, где культура профессиональных поварских инструментов развивалась веками. В Средние века мясо и дичь подавали на стол целыми кусками, а разделывали их кинжалами. Только с приходом Нового времени и изменением гастрономических предпочтений возникла необходимость в специальных кухонных инструментах.

Первое серийное производство профессиональных ножей было организовано в графстве Берг (современная Германия) в 1814 году. XIX век ознаменовался развитием ножевого производства и появлением разнообразных моделей, но классическим набором остается три ножа — шеф, средний и малый.

Как выбрать ножи

Если вы хотите приобрести качественные ножи, отдайте предпочтение средней ценовой категории. Дешевые варианты из мягкого металла быстро выходят из строя, а дорогие, предназначенные для профессионалов, часто подделывают. Проверьте пятку ножа — она должна быть закругленной для безопасности, а рукоятка не должна скользить даже во влажных руках. Деревянные и пластиковые рукоятки делают ножи легче и удобнее для домашнего использования.

Можно ли обойтись без полного набора

Если три ножа кажутся излишними, можно ограничиться универсальным или шеф-ножом средней длины. Он справится с большинством кулинарных задач. Вы также можете собрать собственный набор: например, заменить универсальный нож на длинный филейный, если часто работаете с мясом, птицей или рыбой.

Уточнения

Нож (праслав. nоžь, возможно от *nozi̯os, однокорен. зано́за, вонзи́ть, пронзи́ть; протыкать, родств. греч. νύσσω, νύττω - "колю́"; др.-рус. ножь, церк.-слав. ножь, болг. нож, сербохорв. нȏж, пол. nóż, укр. нíж) — прежде всего колющий (исходя из этимологии слова), а также режущий, рубящий инструмент, рабочей частью которого является клинок — полоса, выполненная из твёрдого материала (в большинстве случаев — металл), с лезвием, имеющим заточку на одной или нескольких сторонах. В конструкции, чаще всего, можно выделить клинок и рукоять.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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