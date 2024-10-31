Как сделать вафли из тыквы: простой рецепт для уютных осенних дней

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква не слишком популярна среди наших соотечественников, но вафли из неё - это отличный способ открыть для себя этот продукт с новой стороны.

Фото: flickr.com by Grant Guarino, CC BY-SA 2.0

Для приготовления этих вкусных вафель понадобятся электровафельница, ингредиенты и немного кулинарного мастерства. Даже если вы новичок на кухне, следуя пошаговому рецепту, можно быстро освоить процесс. Рецепт тыквенных вафель известен несколько сотен лет.

Если вы придерживаетесь диеты, можно заменить сахар на сахарозаменитель — вкус готового блюда от этого не пострадает, и вафли останутся такими же мягкими и пышными.

Ингредиенты (на 2 порции):

Тыква — 250 г

Куриные яйца — 2 шт. (120 г)

Сахар — 100 г

Сливочное масло — 3 ст. л. (60 г)

Разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г)

Молоко — 100 мл (100 г)

Пшеничная мука — 200 г

Ванилин — 0,5 ч. л. (2,5 г)

Растительное масло — 2 ч. л. (10 г)

Для подачи (по желанию):

Взбитые сливки

Ягоды

Мед

Фрукты

Сгущенное молоко

Как сделать вафли полезнее:

При выборе разрыхлителя обратите внимание на состав — отдайте предпочтение безглютеновым вариантам. Для экономии времени можно использовать готовое консервированное тыквенное пюре.

Приготовьте пюре из тыквы: очистите тыкву, нарежьте маленькими кусочками и отварите до мягкости (около 20 минут). Затем измельчите её блендером, на терке или размять в ступке. Сделайте тесто: взбейте яйца с сахаром и ванилином до однородной массы. Добавьте остывшие тыквенное пюре и сливочное масло, затем влейте молоко комнатной температуры и тщательно перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и смешайте с остальными ингредиентами до однородности. Пожарьте вафли: разогрейте вафельницу, смажьте растительным маслом и выложите тесто (1-2 ст. л. на вафлю). Пеките 3-5 минут до золотистого цвета, регулируя степень прожарки по своему вкусу.

Готовые вафли можно украсить взбитыми сливками, ягодами или фруктами.

Для тех, кто предпочитает диетические варианты, попробуйте подать с нежирной сметаной или греческим йогуртом. Вафли из тыквы не только вкусны, но и могут стать основой для интересных композиций на тарелке, что добавит им эстетики.

Уточнения

Бельгийские (брюссельские) вафли (нидерл. wafels, фр. gaufres) — разновидность вафель, кулинарная достопримечательность Бельгии.



