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Можно ли заменить коровье молоко растительными альтернативами

1:10
Еда

В последнее время всё больше людей заменяют коровье молоко растительными альтернативами, такими как кокосовое, миндальное или банановое молоко. Но действительно ли такое изменение рациона приносит пользу?

Можно ли заменить коровье молоко растительными альтернативами
Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, PDM

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, растительное молоко может стать настоящим спасением для людей с непереносимостью лактозы. Однако остальным не стоит полностью исключать коровье молоко, так как с питательной точки зрения его сложно заменить растительными аналогами.

Специалист отметила, что некоторые люди, не страдающие непереносимостью лактозы, могут исключить молочные продукты без серьёзных последствий для здоровья. Но это не значит, что такой подход подходит всем.

Чаще всего отказ от молочных продуктов может привести к сбоям в работе иммунной и нервной систем, снижению стрессоустойчивости и повышенной подверженности заболеваниям.

Елена Соломатина рекомендует не отказываться от коровьего молока без серьёзных на то причин и тщательно оценивать свои потребности в питательных веществах.

Уточнения

Лакто́за или молочный сахар  — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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