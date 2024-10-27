Можно ли заменить коровье молоко растительными альтернативами

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

В последнее время всё больше людей заменяют коровье молоко растительными альтернативами, такими как кокосовое, миндальное или банановое молоко. Но действительно ли такое изменение рациона приносит пользу?

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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, растительное молоко может стать настоящим спасением для людей с непереносимостью лактозы. Однако остальным не стоит полностью исключать коровье молоко, так как с питательной точки зрения его сложно заменить растительными аналогами.

Специалист отметила, что некоторые люди, не страдающие непереносимостью лактозы, могут исключить молочные продукты без серьёзных последствий для здоровья. Но это не значит, что такой подход подходит всем.

Чаще всего отказ от молочных продуктов может привести к сбоям в работе иммунной и нервной систем, снижению стрессоустойчивости и повышенной подверженности заболеваниям.

Елена Соломатина рекомендует не отказываться от коровьего молока без серьёзных на то причин и тщательно оценивать свои потребности в питательных веществах.

Уточнения

Лакто́за или молочный сахар — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.



