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Почему хозяйки обжаривают кофейные зерна на сковороде: неожиданный лайфхак

1:01
Еда

Современные хозяйки иногда обжаривают кофейные зерна на сковороде, но делают это не для приготовления бодрящего напитка. Оказывается, это эффективный способ избавиться от неприятных запахов в квартире, о чём и рассказали специалисты.

Почему хозяйки обжаривают кофейные зерна на сковороде: неожиданный лайфхак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кофейные зерна особенно полезны после приготовления блюд с сильными ароматами, таких как капуста и лук. Запахи этих овощей могут быстро распространиться по всей квартире и впитаться в шторы, ковры, полотенца, пледы, подушки и одежду.

Чтобы предотвратить это, достаточно обжарить немного кофейных зерен сразу после приготовления пищи. Аромат кофе перебьет неприятные запахи, и вам не придётся стирать текстильные вещи.

Специалисты пояснили, что для устранения посторонних запахов достаточно обжаривать кофейные зерна всего пять минут. Важно, чтобы сковорода была сухой, а зерна нужно постоянно помешивать, чтобы они не пригорели.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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