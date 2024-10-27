Почему хозяйки обжаривают кофейные зерна на сковороде: неожиданный лайфхак

Современные хозяйки иногда обжаривают кофейные зерна на сковороде, но делают это не для приготовления бодрящего напитка. Оказывается, это эффективный способ избавиться от неприятных запахов в квартире, о чём и рассказали специалисты.
Кофейные зерна особенно полезны после приготовления блюд с сильными ароматами, таких как капуста и лук. Запахи этих овощей могут быстро распространиться по всей квартире и впитаться в шторы, ковры, полотенца, пледы, подушки и одежду.
Чтобы предотвратить это, достаточно обжарить немного кофейных зерен сразу после приготовления пищи. Аромат кофе перебьет неприятные запахи, и вам не придётся стирать текстильные вещи.
Специалисты пояснили, что для устранения посторонних запахов достаточно обжаривать кофейные зерна всего пять минут. Важно, чтобы сковорода была сухой, а зерна нужно постоянно помешивать, чтобы они не пригорели.
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