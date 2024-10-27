Почему хозяйки обжаривают кофейные зерна на сковороде: неожиданный лайфхак

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Современные хозяйки иногда обжаривают кофейные зерна на сковороде, но делают это не для приготовления бодрящего напитка. Оказывается, это эффективный способ избавиться от неприятных запахов в квартире, о чём и рассказали специалисты.

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Кофейные зерна особенно полезны после приготовления блюд с сильными ароматами, таких как капуста и лук. Запахи этих овощей могут быстро распространиться по всей квартире и впитаться в шторы, ковры, полотенца, пледы, подушки и одежду.

Чтобы предотвратить это, достаточно обжарить немного кофейных зерен сразу после приготовления пищи. Аромат кофе перебьет неприятные запахи, и вам не придётся стирать текстильные вещи.

Специалисты пояснили, что для устранения посторонних запахов достаточно обжаривать кофейные зерна всего пять минут. Важно, чтобы сковорода была сухой, а зерна нужно постоянно помешивать, чтобы они не пригорели.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



