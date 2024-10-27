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Польза чак-чака: чем этот десерт отличается от других сладостей

1:10
Еда

Чак-чак — это не просто знаменитое татарское угощение, но и настоящий кладезь полезных веществ. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова утверждает, что этот десерт способен положительно влиять на иммунитет. Может ли сладость действительно приносить пользу?

Польза чак-чака: чем этот десерт отличается от других сладостей
Фото: Собственная работа by Pannet, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, чак-чак способствует укреплению иммунной системы и поддерживает стабильный обмен веществ благодаря своему основному ингредиенту — натуральному мёду. Мёд известен своими антибактериальными, антивирусными и противогрибковыми свойствами. Он часто используется для лечения различных заболеваний, включая ОРВИ, некоторые патологии желудочно-кишечного тракта, а также для заживления ожогов и порезов.

Врач подчеркнула, что, в отличие от многих других сладостей, чак-чак не вызывает привыкания. Однако важно соблюдать меру: этот десерт следует употреблять порционно и не слишком часто. Недаром в традиционной татарской кухне чак-чак считают "десертом для особых случаев", таких как свадьбы или приёмы важных гостей.

Уточнения

Чак-ча́к  — мучное восточное печенье из обжаренных во фритюре кусочков теста, перемешанных с медовым сиропом.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Польза чак-чака: чем этот десерт отличается от других сладостей
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