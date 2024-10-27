Польза чак-чака: чем этот десерт отличается от других сладостей

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Чак-чак — это не просто знаменитое татарское угощение, но и настоящий кладезь полезных веществ. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова утверждает, что этот десерт способен положительно влиять на иммунитет. Может ли сладость действительно приносить пользу?

Фото: Собственная работа by Pannet, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, чак-чак способствует укреплению иммунной системы и поддерживает стабильный обмен веществ благодаря своему основному ингредиенту — натуральному мёду. Мёд известен своими антибактериальными, антивирусными и противогрибковыми свойствами. Он часто используется для лечения различных заболеваний, включая ОРВИ, некоторые патологии желудочно-кишечного тракта, а также для заживления ожогов и порезов.

Врач подчеркнула, что, в отличие от многих других сладостей, чак-чак не вызывает привыкания. Однако важно соблюдать меру: этот десерт следует употреблять порционно и не слишком часто. Недаром в традиционной татарской кухне чак-чак считают "десертом для особых случаев", таких как свадьбы или приёмы важных гостей.

Уточнения

Чак-ча́к — мучное восточное печенье из обжаренных во фритюре кусочков теста, перемешанных с медовым сиропом.



