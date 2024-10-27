Почему пожилым стоит ограничить количество сыра в рационе

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Пожилым людям особенно важно внимательно следить за своим питанием, так как с возрастом возрастает риск различных заболеваний. Однако это не значит, что нужно полностью исключать какие-либо продукты — важно просто знать, в каких количествах их можно безопасно употреблять.

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Одним из таких продуктов является сыр. С одной стороны, он является отличным источником белка и кальция, которые необходимы для здоровья костей и мышц. С другой стороны, в сырах содержится много натрия, а избыток соли может вызывать отёки и усугублять симптомы мочекаменной болезни, предупредила врач-диетолог Марият Мухина.

Эксперт рекомендовала пожилым людям избегать таких сыров, как фета и брынза, поскольку они отличаются высоким содержанием соли. Остальные виды сыра можно употреблять, но не более 15 г в день.

Также следует отдавать предпочтение сырам с жирностью не выше 50%, чтобы избежать повышения уровня холестерина и образования бляшек, добавила специалист.

Уточнения

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.



