Как приготовить печень, чтобы она стала мягкой и вкусной

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Печень — ценный продукт для здоровья, особенно для тех, кто страдает от дефицита железа. Однако часто она может горчить, что отпугивает многих от её употребления. Эксперты рассказали, с чем связана горечь и как её устранить.

Фото: commons.wikimedia. org by gran, CC BY 3.0

Существует несколько способов избавиться от горечи в печени, и все они предполагают замачивание субпродукта на несколько часов. Для этого можно использовать молоко, подсоленную воду или сыворотку.

При вымачивании в солёной воде кулинары рекомендуют добавить немного сахара. Если решено замачивать продукт в молоке, то оно должно быть холодным — это условие особенно важно для достижения наилучшего результата.

Замачивание в молоке является самым популярным методом, поскольку оно решает сразу две задачи: устраняет горечь и делает печень более мягкой. Готовое блюдо из такого продукта будет буквально таять во рту.

Сделать печень нежнее можно и другими способами, такими как отбивание молотком или использование соды. Для этого достаточно обвалять кусочки печени в соде, оставить их на час, а затем тщательно промыть и приступить к обжарке.

Уточнения

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

