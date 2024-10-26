Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистим шампиньоны за минуту: необычный лайфхак
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Певец Профессор Лебединский написал завещание в соцсетях: дойти до адвоката не в состоянии
Откройте секреты молодости: топ-процедуры до 40 лет от косметолога
Продюсер Матвиенко раскрыл подробности личной жизни Шамана после развода
Исследование: аренда жилья подорожала из-за недоступной ипотеки
Повторное кипячение воды: мифы, риски и советы по безопасному использованию
Новый Suzuki Ciaz: доступные комплектации и характеристики в РФ
Заворотнюк ответила на вопрос, почему не публикует фото с мужем

Картофельное пюре по-французски: нежное и ароматное, как в лучших ресторанах

1:42
Еда

Картофельное пюре — это не просто классический гарнир из постсоветского прошлого. На самом деле, его готовят и во многих европейских странах, включая Францию. Причём у французских поваров есть свои секреты, благодаря которым пюре приобретает необычайно нежную текстуру и аромат.

Картофельное пюре по-французски: нежное и ароматное, как в лучших ресторанах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Для приготовления пюре по-французски вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 20 мл растительного масла;
  • 100 г сливочного масла;
  • 200 г сливок (жирность 10%);
  • 3 зубчика чеснока;
  • 50 г сметаны;
  • 1 луковица;
  • соль, петрушка и тимьян — по вкусу.

Пошаговый процесс:

  1. Очистите картофель и нарежьте его крупными кусками, чтобы он быстрее сварился. Залейте воду, добавьте разрезанный зубчик чеснока и веточку тимьяна. Варите до готовности.
  2. Мелко нарежьте лук и обжарьте до прозрачности, затем добавьте измельченный чеснок и томите еще полминуты.
  3. Слейте воду с готового картофеля, разомните его и добавьте луковую смесь с чесноком, сливочное масло, перемешайте.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Сливки доведите до кипения и вмешайте в картофель, добавьте соль.
  5. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофельную массу и сверху полейте сметаной.
  6. Запекайте в течение 6-7 минут и подавайте к столу.

Этот гарнир легко заменит любое основное блюдо и придется по вкусу даже тем, кто предпочитает мясо и рыбу.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля.

Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы Аудио 
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение
Наука и техника
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
UTair изменяет правила провоза ручной клади
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Последние материалы
Чунцин: город-головоломка, где легко потеряться
Курочка под медово-горчичным соусом: рецепт для идеального ужина
Топ-3 вопроса, которые стоит задать своему фитнес-тренеру
3 компонента, которые сделают ваш компост настоящим кладезем азота
Стало известно, какие последствия ожидают Запад из-за замороженных активов России
Как выбрать качественный сухой корм для собак: полезные советы
Шокирующие расстояния: насколько далеко друг от друга звезды
Как выбрать вкусный и качественный кофе: советы и нюансы
Суп или суп-пюре: какой выбрать для здоровья и фигуры
Зимний педикюр: стоит ли покрывать ногти гель-лаком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.