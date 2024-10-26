Картофельное пюре по-французски: нежное и ароматное, как в лучших ресторанах

Картофельное пюре — это не просто классический гарнир из постсоветского прошлого. На самом деле, его готовят и во многих европейских странах, включая Францию. Причём у французских поваров есть свои секреты, благодаря которым пюре приобретает необычайно нежную текстуру и аромат.
Ингредиенты:
Для приготовления пюре по-французски вам понадобятся следующие ингредиенты:
Пошаговый процесс:
Этот гарнир легко заменит любое основное блюдо и придется по вкусу даже тем, кто предпочитает мясо и рыбу.
Приятного аппетита!
Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля.
Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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