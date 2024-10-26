Картофельное пюре по-французски: нежное и ароматное, как в лучших ресторанах

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Картофельное пюре — это не просто классический гарнир из постсоветского прошлого. На самом деле, его готовят и во многих европейских странах, включая Францию. Причём у французских поваров есть свои секреты, благодаря которым пюре приобретает необычайно нежную текстуру и аромат.

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Ингредиенты:

Для приготовления пюре по-французски вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг картофеля;

20 мл растительного масла;

100 г сливочного масла;

200 г сливок (жирность 10%);

3 зубчика чеснока;

50 г сметаны;

1 луковица;

соль, петрушка и тимьян — по вкусу.

Пошаговый процесс:

Очистите картофель и нарежьте его крупными кусками, чтобы он быстрее сварился. Залейте воду, добавьте разрезанный зубчик чеснока и веточку тимьяна. Варите до готовности. Мелко нарежьте лук и обжарьте до прозрачности, затем добавьте измельченный чеснок и томите еще полминуты. Слейте воду с готового картофеля, разомните его и добавьте луковую смесь с чесноком, сливочное масло, перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Сливки доведите до кипения и вмешайте в картофель, добавьте соль. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофельную массу и сверху полейте сметаной. Запекайте в течение 6-7 минут и подавайте к столу.

Этот гарнир легко заменит любое основное блюдо и придется по вкусу даже тем, кто предпочитает мясо и рыбу.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля.



Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

