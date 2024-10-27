Меньше соли, больше здоровья: простой план для ежедневного меню

Избыточное потребление соли негативно сказывается на здоровье — это известный факт. Многие стараются следить за своим рационом и уменьшать количество соли, но сделать это не всегда легко.
Эксперты поделились планом, который поможет плавно сократить потребление соли в ежедневном меню.
Первое, на что стоит обратить внимание, — это снижение потребления продуктов с высоким содержанием натрия. К таким продуктам относятся фастфуд и мясные деликатесы. Эксперты подчеркнули, что даже в таких блюдах, как тако и буррито, содержание соли может быть довольно высоким.
При покупке продуктов в магазине важно сравнивать содержание натрия в аналогичных товарах. Например, хлеб от разных производителей может существенно различаться по количеству соли. Лучше выбрать тот вариант, где её меньше.
«Содержание натрия в хлебе может варьироваться от 200 мг до 700 мг на 100 г продукта», — говорят эксперты.
Кроме того, рекомендуется придерживаться суточной нормы потребления соли и постепенно искать ей замену, экспериментируя с различными специями и травами, которые придают блюдам насыщенный вкус без необходимости добавлять соль.
Пова́ренная соль или пищева́я соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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