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Меньше соли, больше здоровья: простой план для ежедневного меню

1:20
Еда

Избыточное потребление соли негативно сказывается на здоровье — это известный факт. Многие стараются следить за своим рационом и уменьшать количество соли, но сделать это не всегда легко.

Меньше соли, больше здоровья: простой план для ежедневного меню
Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), PDM

Эксперты поделились планом, который поможет плавно сократить потребление соли в ежедневном меню.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это снижение потребления продуктов с высоким содержанием натрия. К таким продуктам относятся фастфуд и мясные деликатесы. Эксперты подчеркнули, что даже в таких блюдах, как тако и буррито, содержание соли может быть довольно высоким.

При покупке продуктов в магазине важно сравнивать содержание натрия в аналогичных товарах. Например, хлеб от разных производителей может существенно различаться по количеству соли. Лучше выбрать тот вариант, где её меньше.

«Содержание натрия в хлебе может варьироваться от 200 мг до 700 мг на 100 г продукта», — говорят эксперты.

Кроме того, рекомендуется придерживаться суточной нормы потребления соли и постепенно искать ей замену, экспериментируя с различными специями и травами, которые придают блюдам насыщенный вкус без необходимости добавлять соль.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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