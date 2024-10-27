Меньше соли, больше здоровья: простой план для ежедневного меню

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Избыточное потребление соли негативно сказывается на здоровье — это известный факт. Многие стараются следить за своим рационом и уменьшать количество соли, но сделать это не всегда легко.

Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), PDM

Эксперты поделились планом, который поможет плавно сократить потребление соли в ежедневном меню.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это снижение потребления продуктов с высоким содержанием натрия. К таким продуктам относятся фастфуд и мясные деликатесы. Эксперты подчеркнули, что даже в таких блюдах, как тако и буррито, содержание соли может быть довольно высоким.

При покупке продуктов в магазине важно сравнивать содержание натрия в аналогичных товарах. Например, хлеб от разных производителей может существенно различаться по количеству соли. Лучше выбрать тот вариант, где её меньше.

«Содержание натрия в хлебе может варьироваться от 200 мг до 700 мг на 100 г продукта», — говорят эксперты.

Кроме того, рекомендуется придерживаться суточной нормы потребления соли и постепенно искать ей замену, экспериментируя с различными специями и травами, которые придают блюдам насыщенный вкус без необходимости добавлять соль.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



