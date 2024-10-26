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Сохраняем сок и вкус: что делать с лимонами, которые начинают портиться

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Еда

Если собрать все испорченные лимоны в одну кучу, то у любой хозяйки наберётся целое ведро такого "добра". Но вместо того чтобы отправлять фрукт в мусорное ведро, есть простой способ, который поможет сохранить все полезные свойства лимона и избежать потерь.

Сохраняем сок и вкус: что делать с лимонами, которые начинают портиться
Фото: flickr.com by 16:9clue, CC BY 2.0

Для этого нужно нарезать лимон на кружочки и сложить их в полиэтиленовый пакет, предварительно разместив между слоями "подложку" из целлофанового мешочка или пищевой плёнки. Затем пакет можно положить в морозильную камеру. Этот метод позволит брать нужное количество лимонных кружочков, когда они понадобятся.

А вот кончики лимонов (или "попки") лучше заморозить другим способом. Их нужно нарезать на кусочки произвольной формы, сложить в стеклянную баночку и пересыпать сахаром. Такая заготовка идеально подойдёт для выпечки, чая и других напитков, добавляя им вкус и аромат лимона.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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