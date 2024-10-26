Сохраняем сок и вкус: что делать с лимонами, которые начинают портиться

Если собрать все испорченные лимоны в одну кучу, то у любой хозяйки наберётся целое ведро такого "добра". Но вместо того чтобы отправлять фрукт в мусорное ведро, есть простой способ, который поможет сохранить все полезные свойства лимона и избежать потерь.
Для этого нужно нарезать лимон на кружочки и сложить их в полиэтиленовый пакет, предварительно разместив между слоями "подложку" из целлофанового мешочка или пищевой плёнки. Затем пакет можно положить в морозильную камеру. Этот метод позволит брать нужное количество лимонных кружочков, когда они понадобятся.
А вот кончики лимонов (или "попки") лучше заморозить другим способом. Их нужно нарезать на кусочки произвольной формы, сложить в стеклянную баночку и пересыпать сахаром. Такая заготовка идеально подойдёт для выпечки, чая и других напитков, добавляя им вкус и аромат лимона.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.