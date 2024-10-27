Как приготовить сытный салат с квашеной капустой и мясом

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Салаты с квашеной капустой всегда будут популярны. Многие хозяйки любят добавлять в эту закуску другие овощи, такие как болгарский перец или огурцы, и заправлять растительным маслом. Но на самом деле квашеная капуста отлично сочетается с большим количеством разных продуктов.

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Если хочется чего-то более сытного, попробуйте приготовить салат с добавлением мяса. Для этого блюда идеально подойдёт нежирная свинина. Также потребуются морковь, репчатый лук, консервированный горошек и свежий укроп.

Кулинары рекомендуют выбирать нежирное мясо. Свинину нужно отварить в подсоленной воде вместе с очищенной морковью. Затем эти ингредиенты следует остудить и нарезать небольшими кубиками, добавить консервированный горошек, мелко нарезанный лук, укроп и заправить всё растительным маслом.

Этот салат не оставит никого равнодушным. Блюдо получается не только вкусным, но и очень полезным и сытным, так как сочетает клетчатку, витамины, белок и жиры — все элементы, необходимые для сбалансированного питания.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). Квашеная капуста широко используется в салатах и гарнирах.



