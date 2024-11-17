Как испечь вкусные осетинские пироги дома: пошаговый рецепт с секретами

Семейный обед — это всегда особенное событие, ведь, как говорит известная телеведущая и управляющая кулинарной школы Алена Спирина, "всё начинается за столом". Нет культуры, где не знали бы о пирогах: они бывают сладкие и несладкие, открытые и закрытые, на целую компанию или просто "на один укус".

Фото: commons.wikimedia.org by Gaga.vaa, CC BY-SA 4.0

Вдохновившись этим разнообразием, Алена Спирина включила в свою книгу "Национальные пироги: проверенные рецепты пирогов со всего света" разные рецепты, в том числе пошаговую инструкцию по приготовлению осетинских пирогов с картошкой и сыром. Этот сытный и простой в приготовлении пирог не требует сложных ингредиентов и точно придется по вкусу всей семье.

Осетинский пирог с картошкой и сыром: На три пирога диаметром 30-32 см

Ингредиенты для теста:

прессованные дрожжи — 20 г

молоко или сыворотка — 800 мл

сахар — 15 г

мука пшеничная — 1 кг

соль — 15 г

сливочное масло (комнатной температуры) — 70 г

Ингредиенты для начинки:

картофель горячий вареный — 300 г

сметана — 75-100 г

осетинский рассольный сыр — 500 г

соль и черный молотый перец по вкусу

Для смазывания:

сливочное масло для формы — 30 г

растопленное масло для пирогов — 75-100 г

Приготовление:

Тесто . Смешайте дрожжи с молоком или сывороткой и сахаром. В отдельной миске соедините муку с солью, добавьте к молочной смеси и начните замешивать тесто, затем постепенно добавьте масло. Не вынимая тесто из миски, растягивайте и складывайте его, накрыв плёнкой. Оставьте на брожение на 1 час, периодически обминая. Затем дайте тесту еще час для полного подъема.

. Смешайте дрожжи с молоком или сывороткой и сахаром. В отдельной миске соедините муку с солью, добавьте к молочной смеси и начните замешивать тесто, затем постепенно добавьте масло. Не вынимая тесто из миски, растягивайте и складывайте его, накрыв плёнкой. Оставьте на брожение на 1 час, периодически обминая. Затем дайте тесту еще час для полного подъема. Совет : не беспокойтесь, если тесто кажется влажным — его структура улучшится после обминок.

Начинка. Разомните горячий картофель в пюре, добавьте сметану. Натрите сыр на крупной терке и смешайте с картофельным пюре, добавьте соль и перец по вкусу.

: не беспокойтесь, если тесто кажется влажным — его структура улучшится после обминок. Начинка. Разомните горячий картофель в пюре, добавьте сметану. Натрите сыр на крупной терке и смешайте с картофельным пюре, добавьте соль и перец по вкусу. Формовка и выпекание . Разделите тесто и начинку на три части. Накройте тесто пленкой и оставьте на 15 минут. Разогрейте духовку до 220 °C и смажьте форму маслом. На подпыленной мукой поверхности сформируйте из теста круг толщиной 5-10 мм, в центр положите начинку, оставив 3-4 см по краям. Соедините края в центре, выложите заготовку в форму и расплющите руками до размеров формы. Сделайте несколько надрезов или проколов вилкой.

. Разделите тесто и начинку на три части. Накройте тесто пленкой и оставьте на 15 минут. Разогрейте духовку до 220 °C и смажьте форму маслом. На подпыленной мукой поверхности сформируйте из теста круг толщиной 5-10 мм, в центр положите начинку, оставив 3-4 см по краям. Соедините края в центре, выложите заготовку в форму и расплющите руками до размеров формы. Сделайте несколько надрезов или проколов вилкой. Выпекайте 15-20 минут. Готовый пирог смажьте маслом, пока выпекается следующий. Готовые пироги сложите стопкой, смазывая каждый маслом.

Уточнения

Осети́нские пиро́ги (осет. чъиритæ / къеретæ, ед. ч. чъири / къере) — традиционное блюдо осетинской кухни в виде плоских пирогов с различными видами несладких начинок (исключение — «детский» пирог со сладкой начинкой из вишни).

