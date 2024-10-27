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Почему селен важен для долголетия и где его найти

1:17
Еда

Если ваша цель — долгая и здоровая жизнь, стоит обратить внимание на один важный микроэлемент. Витамин С улучшает состояние кожи, кальций укрепляет кости, но для долголетия ключевым элементом является селен.

Почему селен важен для долголетия и где его найти
Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

Селен необходим для крепкого иммунитета, нормальной работы щитовидной железы и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний в старшем возрасте. Об этом рассказала диетолог Ванесса Кинг.

По словам специалиста, селен можно смело назвать залогом здорового старения, что подтверждается многочисленными научными исследованиями. Ученые изучали длину теломер — маркер биологического старения, и обнаружили, что продукты, богатые селеном, увеличивали этот показатель. Кроме того, селен способствует постоянному обновлению клеток и защищает их от повреждений.

Основной вопрос: откуда получить этот "омолаживающий" микроэлемент? Диетолог отметила, что селен содержится в морепродуктах, яйцах, мясе, овощах, злаках и особенно в бразильских орехах. Сбалансированное питание позволяет легко восполнить необходимое количество селена, поэтому добавки с ним не являются обязательными.

Уточнения

Селе́н — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 34.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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