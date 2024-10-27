Домашние соленья и варенье: что хранить в холодильнике, а что в кладовке

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Заготовка овощей, фруктов, ягод и грибов на зиму — это лишь первый шаг. Важно также знать, как правильно их сохранить, чтобы не испортить всю работу. Эксперты поделились советами, как обеспечить длительное хранение домашних заготовок.

Фото: Adobe Stock by Anzhela, PDM

Если консервация овощей была проведена правильно (с соблюдением рецептуры и тщательной стерилизацией банок), её можно хранить при температуре до 15°C. Однако при более высокой температуре стеклянные банки могут лопнуть. Ключевой момент — выбирать для хранения сухое место вдали от источников тепла, таких как плита. Лучше всего поставить консервы в холодильник — это обеспечит дополнительную защиту.

Что касается маринованных грибов и грибной икры, эксперты рекомендуют хранить их в прохладных местах. Соленые грибы нельзя закрывать металлическими или стеклянными крышками — для них подходят только пластиковые. Такие заготовки хорошо сохраняются в холодильнике, а также выдерживают заморозку, поэтому их можно оставить на зиму на балконе или в морозильной камере.

Варенье лучше всего хранить в плотно закупоренных банках в сухом и прохладном месте, например, в кладовке, на утепленной лоджии или даже под кроватью, но подальше от радиаторов отопления. Оно также неплохо хранится в кухонных шкафах с регулярным проветриванием. Свежие ягоды, особенно в пластиковых контейнерах, лучше сразу заморозить и использовать по мере надобности.

Уточнения

Консе́рвы— пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.



