Домашние соленья и варенье: что хранить в холодильнике, а что в кладовке

Заготовка овощей, фруктов, ягод и грибов на зиму — это лишь первый шаг. Важно также знать, как правильно их сохранить, чтобы не испортить всю работу. Эксперты поделились советами, как обеспечить длительное хранение домашних заготовок.
Если консервация овощей была проведена правильно (с соблюдением рецептуры и тщательной стерилизацией банок), её можно хранить при температуре до 15°C. Однако при более высокой температуре стеклянные банки могут лопнуть. Ключевой момент — выбирать для хранения сухое место вдали от источников тепла, таких как плита. Лучше всего поставить консервы в холодильник — это обеспечит дополнительную защиту.
Что касается маринованных грибов и грибной икры, эксперты рекомендуют хранить их в прохладных местах. Соленые грибы нельзя закрывать металлическими или стеклянными крышками — для них подходят только пластиковые. Такие заготовки хорошо сохраняются в холодильнике, а также выдерживают заморозку, поэтому их можно оставить на зиму на балконе или в морозильной камере.
Варенье лучше всего хранить в плотно закупоренных банках в сухом и прохладном месте, например, в кладовке, на утепленной лоджии или даже под кроватью, но подальше от радиаторов отопления. Оно также неплохо хранится в кухонных шкафах с регулярным проветриванием. Свежие ягоды, особенно в пластиковых контейнерах, лучше сразу заморозить и использовать по мере надобности.
Консе́рвы— пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
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