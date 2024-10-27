Кукуруза зимой: как сохранить свежесть и пользу

Кукуруза у многих ассоциируется с летним отдыхом, особенно на пляже. Золотистый початок в руках, морской бриз — что может быть лучше? Свежую кукурузу также часто берут с собой на пикники, чтобы поджарить её на костре.
Зимой же на полках магазинов можно найти консервированную и варёную кукурузу, которая продаётся в вакуумных упаковках. Но что полезнее, и как правильно хранить свежие початки? На эти вопросы ответил член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков.
Специалист отметил, что кукуруза богата витаминами и минералами, но в свежем виде её усвоение организмом затруднено из-за высокого содержания крахмала и клетчатки.
Что касается консервированной кукурузы, то, как рассказал Анатолий Крюков, она практически не приносит пользы организму. При консервации продукт теряет большинство витаминов и минералов, а взамен получает большое количество сахара и консервантов. При термической обработке полезных веществ становится меньше, но некоторые из них всё же сохраняются.
Для того чтобы сохранить свежие початки кукурузы, их рекомендуется замораживать. Перед этим кукурузу нужно окунуть в кипяток на десять секунд, а затем быстро переложить в ледяную воду и обсушить. В замороженном виде её можно использовать для различных блюд: запекать в духовке с сыром, добавлять в супы, оладьи и даже десерты.
Консерва́нты — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике. Также этот термин используется в отношении веществ, замедляющих окисление органических соединений кислородом.
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