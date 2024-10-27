Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кукуруза зимой: как сохранить свежесть и пользу
Как использовать фитнес-трекер для мотивации: от шагов к целям
Волосы как искусство: создаем спреи-маски дома
Ежедневное употребление фисташек может уберечь здоровье глаз
С 1 ноября пенсии в России вырастут: кто получит увеличение выплат, разъяснила эксперт
Песок — секрет успешного садоводства: всё, что нужно знать
Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце
Психиатр Абрамова не советует покупать пакеты анализов для выявления депрессии
Российское игристое становится фаворитом на новогодних корпоративах

Чем опасны популярные сладости: мнение врача

2:02
Еда

"Дубайский" шоколад продолжает оставаться популярным десертом, который привлекает внимание не только производителей сладостей, но и владельцев кофеен, а также домашних кондитеров. Согласно некоторым данным, изобретение этого лакомства принадлежит кондитеру из ОАЭ, откуда и пошло его название. Однако у популярного  шоколада есть и обратная сторона — злоупотребление этим десертом может быть опасно для здоровья.

Чем опасны популярные сладости: мнение врача
Фото: flickr.com by Keven Law, CC BY-SA 2.0

Доктор превентивной медицины Наталья Зубарева предупреждает, что частое употребление "дубайского" шоколада может стать причиной панкреатита и холецистита, особенно опасен он для тех, у кого есть камни в желчном пузыре. Помимо этого, десерт способен вызвать анафилактический шок у людей с аллергией на орехи.

Наталья Зубарева также поделилась советами по выбору "дубайского" шоколада, особенно если его покупают у домашних кондитеров или готовят самостоятельно. Специалист подчеркнула важность соблюдения нескольких правил:

"Тесто катаифи может быть с плесенью. Раньше оно не было популярным в нашем регионе, поэтому товар часто залежалый. Лучше выбирать тесто в замороженном виде и не покупать уже обжаренное, так как неизвестно, на каком дешёвом масле его готовили и какого качества был исходный продукт", — написала она в своем телеграм-канале.

Для начинки рекомендуется использовать только натуральные ореховые пасты и урбечи, в которых содержатся исключительно перетёртые орехи и семена. Кроме того, Зубарева напомнила, что качественная фисташковая паста не должна быть ярко-зелёной. Если такой оттенок присутствует, скорее всего, добавлены красители.

Другой специалист, врач-эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова, отмечает, что "дубайский" шоколад не причинит вреда здоровью, если он приготовлен из качественных ингредиентов и употребляется в меру.

Уточнения

Кадайф (тур. Kadayıf) — разновидность тонкой турецкой лапши. Изготавливается из теста, замешанного на воде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми
Красота и стиль
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми Аудио 
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Экономика и бизнес
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины Аудио 
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туризм
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре Аудио 
Популярное
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости

Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.

Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Последние материалы
Российское игристое становится фаворитом на новогодних корпоративах
Чем опасны популярные сладости: мнение врача
Опыляющая мышь: австралийские мыши оказались ключевыми опылителями банксий
Трагедия в семье Деми Ловато: сестра потеряла ребёнка во время экстренного кесарева
Станислав Садальский рассказал о злом роке в судьбе Николая Караченцова: у каждого своя судьба
Почему попытки скрыть номера не работают: камеры видят всё
"Птичка" летит, сбивай!: бойцы отряда "Байкал" рассказали о способах нейтрализации дронов
Принц Уильям впервые за долгое время назвал младшего брата по имени: по какому поводу?
Исследование "Русского стандарта": большинство россиян экономят на распродажах
Исследование: как собаки видят телевизор и что привлекает их внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.