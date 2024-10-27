Чем опасны популярные сладости: мнение врача

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

"Дубайский" шоколад продолжает оставаться популярным десертом, который привлекает внимание не только производителей сладостей, но и владельцев кофеен, а также домашних кондитеров. Согласно некоторым данным, изобретение этого лакомства принадлежит кондитеру из ОАЭ, откуда и пошло его название. Однако у популярного шоколада есть и обратная сторона — злоупотребление этим десертом может быть опасно для здоровья.

Фото: flickr.com by Keven Law, CC BY-SA 2.0

Доктор превентивной медицины Наталья Зубарева предупреждает, что частое употребление "дубайского" шоколада может стать причиной панкреатита и холецистита, особенно опасен он для тех, у кого есть камни в желчном пузыре. Помимо этого, десерт способен вызвать анафилактический шок у людей с аллергией на орехи.

Наталья Зубарева также поделилась советами по выбору "дубайского" шоколада, особенно если его покупают у домашних кондитеров или готовят самостоятельно. Специалист подчеркнула важность соблюдения нескольких правил:

"Тесто катаифи может быть с плесенью. Раньше оно не было популярным в нашем регионе, поэтому товар часто залежалый. Лучше выбирать тесто в замороженном виде и не покупать уже обжаренное, так как неизвестно, на каком дешёвом масле его готовили и какого качества был исходный продукт", — написала она в своем телеграм-канале.

Для начинки рекомендуется использовать только натуральные ореховые пасты и урбечи, в которых содержатся исключительно перетёртые орехи и семена. Кроме того, Зубарева напомнила, что качественная фисташковая паста не должна быть ярко-зелёной. Если такой оттенок присутствует, скорее всего, добавлены красители.

Другой специалист, врач-эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова, отмечает, что "дубайский" шоколад не причинит вреда здоровью, если он приготовлен из качественных ингредиентов и употребляется в меру.

Уточнения

Кадайф (тур. Kadayıf) — разновидность тонкой турецкой лапши. Изготавливается из теста, замешанного на воде.

