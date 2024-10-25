Готовим восхитительный салат из капусты, черемши и яиц

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшего салата из капусты, черемши и яиц. Блюдо просто в приготовлении и непременно станет отличным дополнением к столу.
Черемша́ — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.