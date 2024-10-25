Готовим восхитительный салат из капусты, черемши и яиц

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Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшего салата из капусты, черемши и яиц. Блюдо просто в приготовлении и непременно станет отличным дополнением к столу.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты

Капуста — 200 г

Картофель — 200 г

Маринованные огурцы — 130 г

Морковь — 90 г

Яйца — 3 шт.

Черемша — 20 г

Майонез — 100 г

Укроп — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Отварить картофель, яйца и морковь. Мелко нарезать маринованные огурцы, яйца, морковь, картофель и черемшу, а капусту — тонкими полосками. Нашинковать укроп. В миске соединить картофель, морковь, яйца, огурцы, капусту, укроп и черемшу. Посолить и заправить майонезом. Перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Черемша́ — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи.

