Самые полезные цитрусовые: какие выбрать для ежедневного питания

3:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Цитрусовые фрукты — источник витаминов А, Р, С и группы В, а также клетчатки, антиоксидантов и флавоноидов. Эти компоненты помогают выводить токсины из организма и укрепляют иммунитет. Эксперты рекомендуют включать их в ежедневное питание, но не злоупотреблять.

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Сколько цитрусовых можно съесть в день

Доктор Насер Азар, руководитель клиники Serene Aesthetics & Med Spa и член Американской медицинской ассоциации, советует ограничиться двумя плодами в день:

"Большинство людей могут ежедневно употреблять цитрусовые. Высокое содержание витамина С, антиоксидантов и клетчатки делает их полезным выбором для улучшения пищеварения и укрепления иммунной системы. Обычно я рекомендую 1-2 плода среднего размера в день", — сообщает Насер Азар.

Фитнес-тренер компании Total Shape Джеймс Каннингем добавляет, что для полноценного обмена веществ необходимо ежедневно съедать две порции фруктов, включая цитрусовые.

Защита зубов при употреблении цитрусовых

Хирург Зев Шульхоф из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке рекомендует полоскать рот водой после еды, чтобы сохранить здоровье зубов:

"Фруктовая кислота в цитрусовых может постепенно разрушать эмаль. Полоскание рта водой помогает смыть кислоту и стабилизировать уровень pH", — сообщает Шульхоф.

Кому противопоказаны цитрусовые

Несмотря на многочисленные полезные свойства, от этих фруктов следует отказаться людям с аллергией, повышенной кислотностью желудка, гастритом и ГЭРБ. Также осторожность важна для тех, кто страдает сахарным диабетом или заболеваниями почек.

Избыток витамина С и клетчатки может вызвать расстройства пищеварения, диарею и обезвоживание. Диетолог Дэн Галлахер из Aegle Nutrition предупреждает:

"Цитрусовые — отличный источник витамина С, но переедание может вызвать диарею. Людям с проблемами ЖКТ стоит быть осторожными", — сообщает Галлахер.

Самые полезные цитрусовые

Цитрусы — это не только источник витаминов, но и фрукт с отличным вкусом, который освежает и бодрит. Среди них выделяются:

Апельсины — содержат 97% дневной нормы витамина С, флавоноиды и улучшают иммунитет, укрепляют сосуды.

— содержат 97% дневной нормы витамина С, флавоноиды и улучшают иммунитет, укрепляют сосуды. Лимоны — всего 20 ккал на плод, 51% нормы витамина С, известны своими детокс-свойствами.

— всего 20 ккал на плод, 51% нормы витамина С, известны своими детокс-свойствами. Мандарины — обеспечивают организм витамином С и тиамином, способствуют обмену веществ.

— обеспечивают организм витамином С и тиамином, способствуют обмену веществ. Грейпфруты — помогают похудеть, богаты витамином С, фолатом и калием.

— помогают похудеть, богаты витамином С, фолатом и калием. Лаймы — содержат минимальное количество сахара и являются хорошими антиоксидантами.

— содержат минимальное количество сахара и являются хорошими антиоксидантами. Помело — богат минералами, такими как железо и медь, и обладает антибактериальными свойствами.

Чтобы не навредить здоровью, рекомендуется употреблять цитрусовые умеренно и запивать их водой.

Уточнения

Ци́трус (лат. Citrus) — род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Рутовые (Rutaceae). Входит в подтрибу Цитрусовые (Citrinae) трибы Померанцевые (Aurantieae) подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).

