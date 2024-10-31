Самые полезные цитрусовые: какие выбрать для ежедневного питания

Цитрусовые фрукты — источник витаминов А, Р, С и группы В, а также клетчатки, антиоксидантов и флавоноидов. Эти компоненты помогают выводить токсины из организма и укрепляют иммунитет. Эксперты рекомендуют включать их в ежедневное питание, но не злоупотреблять.
Доктор Насер Азар, руководитель клиники Serene Aesthetics & Med Spa и член Американской медицинской ассоциации, советует ограничиться двумя плодами в день:
"Большинство людей могут ежедневно употреблять цитрусовые. Высокое содержание витамина С, антиоксидантов и клетчатки делает их полезным выбором для улучшения пищеварения и укрепления иммунной системы. Обычно я рекомендую 1-2 плода среднего размера в день", — сообщает Насер Азар.
Фитнес-тренер компании Total Shape Джеймс Каннингем добавляет, что для полноценного обмена веществ необходимо ежедневно съедать две порции фруктов, включая цитрусовые.
Хирург Зев Шульхоф из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке рекомендует полоскать рот водой после еды, чтобы сохранить здоровье зубов:
"Фруктовая кислота в цитрусовых может постепенно разрушать эмаль. Полоскание рта водой помогает смыть кислоту и стабилизировать уровень pH", — сообщает Шульхоф.
Несмотря на многочисленные полезные свойства, от этих фруктов следует отказаться людям с аллергией, повышенной кислотностью желудка, гастритом и ГЭРБ. Также осторожность важна для тех, кто страдает сахарным диабетом или заболеваниями почек.
Избыток витамина С и клетчатки может вызвать расстройства пищеварения, диарею и обезвоживание. Диетолог Дэн Галлахер из Aegle Nutrition предупреждает:
"Цитрусовые — отличный источник витамина С, но переедание может вызвать диарею. Людям с проблемами ЖКТ стоит быть осторожными", — сообщает Галлахер.
Цитрусы — это не только источник витаминов, но и фрукт с отличным вкусом, который освежает и бодрит. Среди них выделяются:
Чтобы не навредить здоровью, рекомендуется употреблять цитрусовые умеренно и запивать их водой.
Ци́трус (лат. Citrus) — род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Рутовые (Rutaceae). Входит в подтрибу Цитрусовые (Citrinae) трибы Померанцевые (Aurantieae) подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).
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