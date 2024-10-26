Маффины с клюквой: мягкие и рассыпчатые, с приятной ягодной кислинкой

Маффины с клюквой — это восхитительное лакомство, которое будет отличным выбором для завтрака или перекуса.
Ингредиенты:
Приготовление
Получите в результате ароматные и аппетитные маффины с нежными ягодными нотами, готовые к подаче и прекрасно подходящие для любого времени дня.
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.