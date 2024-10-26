Маффины с клюквой: мягкие и рассыпчатые, с приятной ягодной кислинкой

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Маффины с клюквой — это восхитительное лакомство, которое будет отличным выбором для завтрака или перекуса.

Фото: flickr.com by Le living and co., CC BY 2.0

Ингредиенты:

100 г свежей или замороженной клюквы,

260 г пшеничной муки,

100 г сахара,

150 мл молока,

70 мл растительного масла,

1 яйцо,

1 ст. л. лимонной цедры,

2 ч. л. разрыхлителя,

щепотка соли.

Приготовление

Для начала необходимо разогреть духовку до 200 °C. Смешайте сахар, цедру лимона и яйцо в глубокой тарелке, затем взбейте миксером до пышной массы. Добавьте молоко и масло, тщательно перемешайте. В другой ёмкости смешайте муку с разрыхлителем и солью, затем добавьте в молочно-яичную смесь, перемешивая до однородности. Теперь приступьте к приготовлению главного компонента — клюквы. Помойте и обсушите клюкву перед добавлением в тесто. Положите тесто в формы для маффинов, заполняя их на 2/3, затем выпекайте маффины в течение 20 минут.

Получите в результате ароматные и аппетитные маффины с нежными ягодными нотами, готовые к подаче и прекрасно подходящие для любого времени дня.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

