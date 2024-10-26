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Рататуй: идеальный ужин для тех, кто заботится о здоровье и фигуре

1:34
Еда

Рататуй - это лёгкое и вкусное овощное блюдо, которое является отличным выбором для ужина. Это угощение благодаря сбалансированному вкусу не только насыщает, но и приносит удовольствие, не создавая лишней нагрузки на желудок.

Рататуй: идеальный ужин для тех, кто заботится о здоровье и фигуре
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, CC BY-SA 4.0

Процесс приготовления рататуя довольно прост, а результат поражает своим вкусом и аппетитным видом. В нём сочетается аромат баклажанов, помидоров, кабачков, лука, чеснока и прочих ингредиентов, что делает его поистине восхитительным блюдом.

 Для приготовления понадобятся:

  • 2 баклажана,
  • 4 помидора,
  • 2 кабачка,
  • 2 красных луковицы,
  • 1 репчатый лук,
  • 4 зубчика чеснока,
  • 1 болгарский перец,
  • 100 г томатной пасты,
  • 4 ст. л оливкового масла,
  • соль, перец,
  • базилик и петрушка.

Приготовление

  1. Для приготовления необходимо разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Нарежьте овощи кольцами (баклажан, кабачок, лук, помидор) толщиной около 5 мм.
  3. Приготовьте соус из обжаренного лука, чеснока и болгарского перца, добавив соль, перец, приправы и томатную пасту.
  4. Обжаренный соус выложите в форму для запекания, на верх уложите овощи.
  5. Полейте овощи оливковым маслом, посыпьте зеленью, закройте фольгой и выпекайте в духовке 20 минут, затем ещё 25 минут без фольги.

Уточнения

Ратату́й (фр. ratatouille; от «rata» — еда в просторечии и гл. «touiller» — мешать, помешивать) — традиционное овощное блюдо прованской кухни из перца, баклажанов и кабачков, во многом похожее на венгерское лечо.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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