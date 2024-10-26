Рататуй: идеальный ужин для тех, кто заботится о здоровье и фигуре

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Рататуй - это лёгкое и вкусное овощное блюдо, которое является отличным выбором для ужина. Это угощение благодаря сбалансированному вкусу не только насыщает, но и приносит удовольствие, не создавая лишней нагрузки на желудок.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, CC BY-SA 4.0

Процесс приготовления рататуя довольно прост, а результат поражает своим вкусом и аппетитным видом. В нём сочетается аромат баклажанов, помидоров, кабачков, лука, чеснока и прочих ингредиентов, что делает его поистине восхитительным блюдом.

Для приготовления понадобятся:

2 баклажана,

4 помидора,

2 кабачка,

2 красных луковицы,

1 репчатый лук,

4 зубчика чеснока,

1 болгарский перец,

100 г томатной пасты,

4 ст. л оливкового масла,

соль, перец,

базилик и петрушка.

Приготовление

Для приготовления необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Нарежьте овощи кольцами (баклажан, кабачок, лук, помидор) толщиной около 5 мм. Приготовьте соус из обжаренного лука, чеснока и болгарского перца, добавив соль, перец, приправы и томатную пасту. Обжаренный соус выложите в форму для запекания, на верх уложите овощи. Полейте овощи оливковым маслом, посыпьте зеленью, закройте фольгой и выпекайте в духовке 20 минут, затем ещё 25 минут без фольги.

Уточнения

Ратату́й (фр. ratatouille; от «rata» — еда в просторечии и гл. «touiller» — мешать, помешивать) — традиционное овощное блюдо прованской кухни из перца, баклажанов и кабачков, во многом похожее на венгерское лечо.

