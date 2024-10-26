Плов с курицей в мультиварке: элементарный способ приготовить любимое блюдо

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов с курицей — это классическое блюдо, пользующееся популярностью благодаря сочетанию нежного куриного мяса, ароматного риса и сочной моркови. Плов — это не просто еда, а целая традиция приготовления, которая объединяет семью за общим столом. В этом рецепте мы делимся лёгким и вкусным способом приготовления плова с курицей в мультиварке.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0

Ингредиенты:

Куриное филе — 600 г;

Рис — 2 стакана;

Морковь — 2 штуки;

Лук репчатый — 1 штука;

Растительное масло — 4 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Специи для плова — по вкусу;

Вода — 4 стакана.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе кубиками, лук нарежьте полукольцами, а морковь — соломкой. Включите мультиварку в режим "жарка". Обжарьте лук до золотистости. Добавьте курицу и обжаривайте до румяной корочки. Положите к курице морковь и обжаривайте в течение нескольких минут. Положите варёный рис, залейте водой, добавьте соль и специи по вкусу. Выберите на мультиварке режим "выпечка" или "плов" и готовьте блюдо в течение 25 минут. Такой плов нужно подавать горячим, приятного аппетита!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

