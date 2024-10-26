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Плов с курицей в мультиварке: элементарный способ приготовить любимое блюдо

1:18
Еда

Плов с курицей — это классическое блюдо, пользующееся популярностью благодаря сочетанию нежного куриного мяса, ароматного риса и сочной моркови. Плов — это не просто еда, а целая традиция приготовления, которая объединяет семью за общим столом. В этом рецепте мы делимся лёгким и вкусным способом приготовления плова с курицей в мультиварке.

Плов с курицей в мультиварке: элементарный способ приготовить любимое блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 600 г;
  • Рис — 2 стакана;
  • Морковь — 2 штуки;
  • Лук репчатый — 1 штука;
  • Растительное масло — 4 ст. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Специи для плова — по вкусу;
  • Вода — 4 стакана.

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе кубиками, лук нарежьте полукольцами, а морковь — соломкой.
  2. Включите мультиварку в режим "жарка".
  3. Обжарьте лук до золотистости.
  4. Добавьте курицу и обжаривайте до румяной корочки.
  5. Положите к курице морковь и обжаривайте в течение нескольких минут.
  6. Положите варёный рис, залейте водой, добавьте соль и специи по вкусу.
  7. Выберите на мультиварке режим "выпечка" или "плов" и готовьте блюдо в течение 25 минут.
  8. Такой плов нужно подавать горячим, приятного аппетита!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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