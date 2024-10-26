Плов с курицей в мультиварке: элементарный способ приготовить любимое блюдо

Плов с курицей — это классическое блюдо, пользующееся популярностью благодаря сочетанию нежного куриного мяса, ароматного риса и сочной моркови. Плов — это не просто еда, а целая традиция приготовления, которая объединяет семью за общим столом. В этом рецепте мы делимся лёгким и вкусным способом приготовления плова с курицей в мультиварке.
Ингредиенты:
Приготовление:
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.