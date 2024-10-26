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Творожный мусс с тыквой: гладкий, кремовый и воздушный, просто тает во рту

1:22
Еда

Творожный мусс с тыквой — это замечательное блюдо, в котором сочетаются вкус и польза тыквы. Этот низкокалорийный продукт часто используется для создания разнообразных полезных блюд. В этом рецепте используются тыква, молоко (лучше всего кокосовое), вода, творог 9% и семена льна, чиа, тыквенные семечки или орехи для украшения.

Творожный мусс с тыквой: гладкий, кремовый и воздушный, просто тает во рту
Фото: flickr.com by Edsel Little, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • Тыква — 200 г;
  • Растительное молоко (лучше всего кокосовое) — 100 г;
  • Вода — 100 г;
  • Творог 9% — 200 г;
  • Семена льна, чиа, тыквенные семечки или орехи — для украшения.

Приготовление:

  1. Очистите тыкву, нарежьте ее на кусочки и положите в кастрюлю.
  2. Залейте кусочки тыквы молоком, доведите до кипения и варите на медленном огне около 30 минут. Тыква должна стать мягкой и легко размягчаться при надавливании.
  3. Извлеките тыкву из воды, в которой она варилась, а оставшийся бульон оставьте в тарелке.
  4. Используя блендер, измельчите тыкву до однородной массы.
  5. Добавьте пару ложек бульона в пюре из тыквы и хорошо перемешайте.
  6. Поместите творог в блендер и хорошо взбейте его до однородности.
  7. Смешайте тыквенное пюре с взбитым творогом и тщательно перемешайте.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Мусс (фр. mousse — «пена») — несладкое или сладкое блюдо французской кухни.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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