Сырники с моцареллой и ягодами: ещё более нежная вариация всеми любимого десерта

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Творог — это полезный продукт, богатый кальцием, фосфором (укрепляют кости и волосы), витаминами D, B12 и B2 (поддерживают метаболизм) и селеном (сильный антиоксидант, укрепляющий защиту иммунитета). Этот чудесный продукт всегда будет к месту на столе!

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Творог — 300 г;

Моцарелла — 150 г;

Мука рисовая — 3 ст. л.;

Яйцо — 1 шт.;

Масло топленое (гхи) для жарки — 2 ст. л.;

Ягоды для украшения.

Рецепт:

Смешать в миске творог, рисовую муку и яйцо, тщательно размешать. Добавить тёртую моцареллу, хорошо перемешать. Разделить смесь на две части, сформировать колбаски. Нарезать колбаски на кусочки, придавая им форму, обвалять в муке. Обжарить в гхи до румяной корочки. Подавать готовые сырники с ягодами, сметаной или йогуртом.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.



Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата).

