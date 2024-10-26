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Сырники с моцареллой и ягодами: ещё более нежная вариация всеми любимого десерта

1:01
Еда

Творог — это полезный продукт, богатый кальцием, фосфором (укрепляют кости и волосы), витаминами D, B12 и B2 (поддерживают метаболизм) и селеном (сильный антиоксидант, укрепляющий защиту иммунитета). Этот чудесный продукт всегда будет к месту на столе!

Сырники с моцареллой и ягодами: ещё более нежная вариация всеми любимого десерта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Творог — 300 г;
  • Моцарелла — 150 г;
  • Мука рисовая — 3 ст. л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Масло топленое (гхи) для жарки — 2 ст. л.;
  • Ягоды для украшения.

Рецепт:

  1. Смешать в миске творог, рисовую муку и яйцо, тщательно размешать.
  2. Добавить тёртую моцареллу, хорошо перемешать.
  3. Разделить смесь на две части, сформировать колбаски.
  4. Нарезать колбаски на кусочки, придавая им форму, обвалять в муке.
  5. Обжарить в гхи до румяной корочки.
  6. Подавать готовые сырники с ягодами, сметаной или йогуртом.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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