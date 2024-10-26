Сырники с моцареллой и ягодами: ещё более нежная вариация всеми любимого десерта

Творог — это полезный продукт, богатый кальцием, фосфором (укрепляют кости и волосы), витаминами D, B12 и B2 (поддерживают метаболизм) и селеном (сильный антиоксидант, укрепляющий защиту иммунитета). Этот чудесный продукт всегда будет к месту на столе!
Ингредиенты:
Рецепт:
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата).
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.