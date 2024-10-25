Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как быстро избавиться от отеков: секреты косметолога
Сырники с моцареллой и ягодами: ещё более нежная вариация всеми любимого десерта
Автосервис: главные проблемы, с которыми сталкиваются водители
"Входной билет" в Венецию: город продлит плату за однодневные визиты
Президент России одобрил смену акционера в Пулково
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Александр Мостовой приглашён на стажировку в Госдуму
Мягкие игрушки могут таить опасность
Как ваша кожа может рассказать о состоянии почек: мнение эксперта

Овощное рагу в мультиварке: полезный и вкусный ужин вообще безо всяких хлопот

1:08
Еда

Овощное рагу — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить из различных овощей. Это универсальное блюдо подходит для вегетарианцев и тех, кто следит за своим здоровьем. Мы расскажем вам, как приготовить овощное рагу с картофелем, морковью, болгарским перцем, баклажаном и цукини.

Овощное рагу в мультиварке: полезный и вкусный ужин вообще безо всяких хлопот
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для овощного рагу:

  • картофель — 4 штуки;
  • морковь — 2 штуки;
  • болгарский перец — 2 штуки;
  • баклажан — 1 штука;
  • цукини — 1 штука;
  • репчатый лук — 1 головка;
  • томатная паста — 2 столовые ложки;
  • соль и перец по вкусу;
  • растительное масло — 3 столовые ложки.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте указанные овощи.
  2. В режиме жарки в мультиварке обжарьте лук до золотистого цвета.
  3. Добавьте морковь и готовьте ещё 5 минут.
  4. Добавьте остальные овощи, томатную пасту, поперчите и посолите.
  5. Переключите мультиварку из режима жарки в режим тушения и готовьте овощи 40 минут.
  6. Подавайте блюдо горячим.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Общество
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год Аудио 
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Экономика и бизнес
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как создать универсальную опору для кустарников
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Устранение мышей в саду: личный опыт и проверенные советы
Сводка с фронта: наёмник из Польши в предсмертной записке проклинает ВСУ, Киеву грозят котлы на двух фронтах
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Последние материалы
Лучшие сорта желтой сливы: выберите идеальный для вашего сада
Мировые автолидеры: что покупают в разных странах
Россия берёт курс на развитие генетических ресурсов
Овощное рагу в мультиварке: полезный и вкусный ужин вообще безо всяких хлопот
Российский бизнесмен Штенгелов хочет приобрести футбольный клуб в Европе
Крупный горнолыжный курорт во Франции закроется из-за сокращения количества снега
Газпромбанк готов купить российский бизнес французской ритейл-группы Ашан
Психологи помогают певице Натали справиться с трудностями
Антироссийские санкции ЕС дали преимущество авиакомпаниям Китая
Осенние румяна: неожиданные оттенки для смелого образа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.