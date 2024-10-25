Овощное рагу в мультиварке: полезный и вкусный ужин вообще безо всяких хлопот

Овощное рагу — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить из различных овощей. Это универсальное блюдо подходит для вегетарианцев и тех, кто следит за своим здоровьем. Мы расскажем вам, как приготовить овощное рагу с картофелем, морковью, болгарским перцем, баклажаном и цукини.
Ингредиенты для овощного рагу:
Приготовление:
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.
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