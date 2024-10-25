Овощное рагу в мультиварке: полезный и вкусный ужин вообще безо всяких хлопот

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощное рагу — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить из различных овощей. Это универсальное блюдо подходит для вегетарианцев и тех, кто следит за своим здоровьем. Мы расскажем вам, как приготовить овощное рагу с картофелем, морковью, болгарским перцем, баклажаном и цукини.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для овощного рагу:

картофель — 4 штуки;

морковь — 2 штуки;

болгарский перец — 2 штуки;

баклажан — 1 штука;

цукини — 1 штука;

репчатый лук — 1 головка;

томатная паста — 2 столовые ложки;

соль и перец по вкусу;

растительное масло — 3 столовые ложки.

Приготовление:

Очистите и нарежьте указанные овощи. В режиме жарки в мультиварке обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и готовьте ещё 5 минут. Добавьте остальные овощи, томатную пасту, поперчите и посолите. Переключите мультиварку из режима жарки в режим тушения и готовьте овощи 40 минут. Подавайте блюдо горячим.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

