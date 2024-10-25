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Вкуснейшие тёплые салаты: идеи приготовления

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Еда

Салат с персиком и прошутто на гриле

Смешайте ломтики жареного персика, прошутто, рукколу и сыр фета. Сбрызните бальзамической глазурью для сладкого и соленого вкуса.

Вкуснейшие тёплые салаты: идеи приготовления
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Салат из жареных овощей и киноа

Запекайте смесь разноцветных овощей, таких как болгарский перец, кабачки и помидоры черри. Перемешайте с вареной киноа, свежей зеленью и лимонным соком.

Теплый салат из чечевицы и шпината

Отварите чечевицу до готовности и смешайте с обжаренным шпинатом, помидорами черри и раскрошенным козьим сыром. Заправьте простой заправкой из оливкового масла и дижонской горчицы.

Салат с цитрусовыми креветками и авокадо

Обжарьте креветки с чесноком и цедрой цитрусовых, затем выложите их на подушку из смешанной зелени. Добавьте нарезанный авокадо, помидоры черри и цитрусовый соус.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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