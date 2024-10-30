Простые и вкусные арахисовые конфеты за 10 минут — попробуйте сами

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете вкусный и полезный десерт, который не требует много времени на приготовление, эти "Арахисовые конфетки" — отличное решение! Этот простой рецепт сочетает в себе насыщенный вкус арахиса, шоколада и миндаля, а также высокую питательную ценность, подходящую для активного образа жизни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты для рецепта "Арахисовые конфетки":

Вода — 50 мл

Арахисовая паста (сухая, обезжиренная) — 40 г

Шоколадный протеин — 150 мл

Горький шоколад — 20 г

Миндальная мука — 2 ст. л.

Пищевая ценность на 100 г:

Калории: 393 ккал

Белки: 43,9 г

Жиры: 19,5 г

Углеводы: 12,7 г

Число порций: 4

Как приготовить "Арахисовые конфетки":

Смешайте арахисовую пасту с водой, чтобы получить гладкую массу. Мелко нарежьте горький шоколад. Соедините все сухие ингредиенты в одной миске. Добавьте к ним арахисовую пасту и тщательно перемешайте. Введите измельчённый шоколад и ещё раз хорошо перемешайте до однородной консистенции. Разложите смесь по формочкам и поставьте в морозильник на 1 час. По желанию украсьте орешками. Перед подачей дайте конфеткам немного постоять при комнатной температуре.

Можно использовать обычную арахисовую пасту в количестве около 100 г.

Приятного аппетита!

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus - изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.

