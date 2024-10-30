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Простые и вкусные арахисовые конфеты за 10 минут — попробуйте сами

1:40
Еда

Если вы ищете вкусный и полезный десерт, который не требует много времени на приготовление, эти "Арахисовые конфетки" — отличное решение! Этот простой рецепт сочетает в себе насыщенный вкус арахиса, шоколада и миндаля, а также высокую питательную ценность, подходящую для активного образа жизни. 

Простые и вкусные арахисовые конфеты за 10 минут — попробуйте сами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты для рецепта "Арахисовые конфетки":

  • Вода — 50 мл
  • Арахисовая паста (сухая, обезжиренная) — 40 г
  • Шоколадный протеин — 150 мл
  • Горький шоколад — 20 г
  • Миндальная мука — 2 ст. л.
  • Пищевая ценность на 100 г:

Калории: 393 ккал

  • Белки: 43,9 г
  • Жиры: 19,5 г
  • Углеводы: 12,7 г

Число порций: 4

Как приготовить "Арахисовые конфетки":

  1. Смешайте арахисовую пасту с водой, чтобы получить гладкую массу.
  2. Мелко нарежьте горький шоколад.
  3. Соедините все сухие ингредиенты в одной миске.
  4. Добавьте к ним арахисовую пасту и тщательно перемешайте.
  5. Введите измельчённый шоколад и ещё раз хорошо перемешайте до однородной консистенции.
  6. Разложите смесь по формочкам и поставьте в морозильник на 1 час.
  7. По желанию украсьте орешками. Перед подачей дайте конфеткам немного постоять при комнатной температуре.

Можно использовать обычную арахисовую пасту в количестве около 100 г.

Приятного аппетита!

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus - изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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