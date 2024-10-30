Простые и вкусные арахисовые конфеты за 10 минут — попробуйте сами

Если вы ищете вкусный и полезный десерт, который не требует много времени на приготовление, эти "Арахисовые конфетки" — отличное решение! Этот простой рецепт сочетает в себе насыщенный вкус арахиса, шоколада и миндаля, а также высокую питательную ценность, подходящую для активного образа жизни.
Ингредиенты для рецепта "Арахисовые конфетки":
Калории: 393 ккал
Число порций: 4
Как приготовить "Арахисовые конфетки":
Можно использовать обычную арахисовую пасту в количестве около 100 г.
Приятного аппетита!
Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus - изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
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