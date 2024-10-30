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10 секретов, как выбрать идеальное вино в магазине

Еда

Часто бывают поводы купить бутылочку этого напитка, однако определиться бывает непросто — вин столько, и они представлены в разных ценовых категориях. Как же выбрать достойное вино? Есть правила, которые помогут вам не ошибиться с выбором и насладиться напитком после работы или угощая друзей. Рассказывает эксперт на сайте calorizator. ru

10 секретов, как выбрать идеальное вино в магазине
Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, CC BY 2.0

Типы вин и их назначение

Перед тем как выбрать вино, важно понимать, какие существуют виды вин и для каких случаев они подходят. Это знание поможет сделать правильный выбор. На рынке тысячи сортов, которые отличаются не только происхождением, но и вкусовыми характеристиками.

  • Красное вино — насыщенное и интенсивное, отлично сочетается с мясными блюдами, сырами и шоколадом. Его богатый аромат и разнообразные оттенки зависят от сорта винограда и методов выращивания.
  • Белое вино — более лёгкое и свежее, идеально для рыбных блюд, морепродуктов, салатов и лёгких закусок. Оно может быть сухим, полусухим или сладким.
  • Розовое вино — гибрид между красным и белым, обладает свежим фруктовым вкусом и подходит для вечеринок, пикников и летних мероприятий. Отлично сочетается с грилем, овощами и лёгкими закусками.
  • Игристое вино (шампанское) — с характерной текстурой и пузырьками, используется для праздников и торжественных случаев. Его подают с устрицами, курицей, ягодами и фруктами.

Каждое вино имеет свои особенности, которые зависят от производителя и региона. Например, вина из Бордо известны сложностью и глубиной вкуса, а тосканские вина — лёгкостью и питкостью. Регион влияет на аромат, вкус и стиль вина.

Основные правила выбора вина

  1. Изучите маркировку. У качественного вина всегда есть отметка о национальном контроле качества. Например, во Франции это AOC, в Италии — DOCG. Знание винодельческих регионов поможет сделать правильный выбор.
  2. Диоксид серы не всегда плохо. Его добавляют, чтобы увеличить срок годности. Главное, чтобы соблюдались нормы дозировки.
  3. Год урожая имеет значение. Некоторые вина должны быть свежими, а выдержанные требуют соответствующего срока.
  4. Сорт винограда важен. Вкусовые особенности вина зависят от сорта, поэтому экспериментируйте и найдите свои предпочтения.
  5. Избегайте вина, на которое попадал свет. Свет влияет на вкус, поэтому выбирайте бутылки из глубины витрины и храните их дома в темном месте.
  6. Храните горизонтально. Вино с натуральной пробкой лучше хранить лёжа.
  7. Проверьте уровень вина в бутылке. В идеале, между поверхностью вина и горлышком должно быть 2-3 см воздуха.
  8. Форма бутылки может быть важна. Дорогие вина часто имеют асимметричные бутылки с особенными метками.
  9. Количество осадка. Немного осадка говорит о натуральности, а вот обильный осадок может указывать на неправильные условия хранения.
  10. Цена не всегда показатель качества. Крупные производители выпускают бюджетные вина, которые ничем не хуже дорогих.

Теперь вы знаете, как выбрать хорошее вино. Дополнительно изучите репутацию винодельни и отзывы о продукте — это может помочь сделать правильный выбор.

Уточнения

Вино́ (др.-греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
 

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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