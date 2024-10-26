Нектарины против персиков: основные отличия и что выбрать

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Нектарины и персики можно найти в магазинах круглый год, а не только в сезон, хотя цена зимой бывает выше. Многие покупают их и в холодное время, чтобы восполнить запасы витаминов и насладиться насыщенным вкусом.

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Но что выбрать — персики или нектарины? Несмотря на схожесть, это разные фрукты, и разница между ними заключается не только в названии.

И персики, и нектарины принадлежат к одному виду растений — Prunus persica. Более того, они могут расти на одном и том же дереве. Однако из-за мутации одного гена их кожура отличается: персики покрыты мягким пушком, а нектарины — гладкие. Именно из-за пушистой кожицы персики более склонны к грибковым заболеваниям.

Также есть отличия во вкусе. Нектарины более сладкие и сочные, с высокой кислотностью, что делает их вкус ярче, отмечают специалисты, чьи комментарии приводит издание Ferra.

По содержанию питательных веществ эти фрукты почти идентичны. Различие лишь в количестве сахара: его больше в нектаринах, поэтому они кажутся слаще.

Нутрициолог Светлана Баркан ранее рассказала, что регулярное употребление персиков способствует нормализации сердечного ритма и кислотности желудка, а также улучшению работы кишечника.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

