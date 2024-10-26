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Курочка под медово-горчичным соусом: рецепт для идеального ужина

Еда

Куриные голени — это не только вкусный, но и питательный продукт, отлично подходящий для обеда или ужина. Главное — выбрать правильный маринад.

Курочка под медово-горчичным соусом: рецепт для идеального ужина
Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA, CC BY 2.0

Предлагаем один из самых простых рецептов. Весь процесс приготовления займет около часа. Прежде чем начать, включите духовку и разогрейте её до 180°С.

Для маринада понадобятся оливковое масло, мед, уксус, горчица в зернах, а также специи: соль, хмели-сунели, розмарин, перец чили и черный перец.

Выложите куриные голени в форму для запекания, добавьте все ингредиенты для маринада и тщательно перемешайте. Дайте мясу настояться около 20 минут при комнатной температуре. Охлаждать в холодильнике не нужно.

Накройте форму с голенями фольгой и отправьте в духовку. Запекайте 15 минут, затем снимите фольгу и оставьте блюдо еще на 10 минут, чтобы голени подрумянились. Подавайте с любым гарниром или салатом.

Уточнения

Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей. Блюдо доводится до готовности и покрывается корочкой.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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