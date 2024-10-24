ПП-бутерброды с красной рыбой и сливочным сыром: экспресс-рецепт полезного завтрака

Бутерброды — самый простой и быстрый вариант завтрака. Бытует мнение, что это не лучшая пища с утра, однако это заблуждение. Если сделать бутерброды из правильных продуктов, они не навредят, а подарят заряд энергии и бодрости.
Калорийность и БЖУ блюда на 100 г:
Ингредиенты на 4 шт.:
Приготовление:
Бутерброды готовы! Приятного аппетита!
Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.
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