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ПП-бутерброды с красной рыбой и сливочным сыром: экспресс-рецепт полезного завтрака

1:03
Еда

Бутерброды — самый простой и быстрый вариант завтрака. Бытует мнение, что это не лучшая пища с утра, однако это заблуждение. Если сделать бутерброды из правильных продуктов, они не навредят, а подарят заряд энергии и бодрости.

ПП-бутерброды с красной рыбой и сливочным сыром: экспресс-рецепт полезного завтрака
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Калорийность и БЖУ блюда на 100 г:

  • Килокалории — 189,6.
  • Белки — 14,3 г.
  • Жиры — 13 г.
  • Углеводы — 17,6 г.

Ингредиенты на 4 шт.:

  • Красная рыба — 50 г.
  • Плавленный сливочный сыр — 30 г.
  • Цельнозерновой хлеб — 4 кусочка.
  • Зелень — по желанию.

Приготовление:

  1. Нарежьте хлеб ломтиками не толще сантиметра.
  2. Нарежьте кусочками или полосками рыбу.
  3. Намажьте хлеб плавленым сыром.
  4. Сверху выложите красную рыбу
  5. Посыпьте зеленью.

Бутерброды готовы! Приятного аппетита!

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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