ПП-бутерброды с красной рыбой и сливочным сыром: экспресс-рецепт полезного завтрака

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Бутерброды — самый простой и быстрый вариант завтрака. Бытует мнение, что это не лучшая пища с утра, однако это заблуждение. Если сделать бутерброды из правильных продуктов, они не навредят, а подарят заряд энергии и бодрости.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Калорийность и БЖУ блюда на 100 г:

Килокалории — 189,6.

Белки — 14,3 г.

Жиры — 13 г.

Углеводы — 17,6 г.

Ингредиенты на 4 шт.:

Красная рыба — 50 г.

Плавленный сливочный сыр — 30 г.

Цельнозерновой хлеб — 4 кусочка.

Зелень — по желанию.

Приготовление:

Нарежьте хлеб ломтиками не толще сантиметра. Нарежьте кусочками или полосками рыбу. Намажьте хлеб плавленым сыром. Сверху выложите красную рыбу Посыпьте зеленью.

Бутерброды готовы! Приятного аппетита!

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).



Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.

