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Сладкие банановые чипсы: в чём их польза и как они вредят фигуре

2:30
Еда

Банановые чипсы — это хрустящие ломтики бананов, которые обжаривают во фритюре. Их готовят из тонких кружков бананов, которые погружают в масло и обрабатывают сахарным сиропом или сиропом с добавлением мёда. Такое лакомство имеет характерный сладкий и хрустящий вкус.

Сладкие банановые чипсы: в чём их польза и как они вредят фигуре
Фото: commons.wikimedia.org by Julien Menichini, CC BY 2.0

Как готовить банановые чипсы

Для приготовления потребуются:

  • бананы
  • пальмовое масло
  • сахарный сироп
  • мёд.

Процесс приготовления:

  1. Бананы нарезают тонкими кружками, которые обжариваются во фритюре.
  2. Затем их погружают в кипящий сахарный сироп, иногда смешанный с мёдом, что придаёт ломтикам хрустящую структуру.
  3. Также производители могут добавлять к чипсам корицу или даже делать солёные версии, а поверхность ломтиков бывает как гладкой, так и ребристой.

Банановые чипсы активно производятся во Вьетнаме и на Филиппинах, откуда они поставляются в Россию. Сладкие чипсы прекрасно заменяют конфеты благодаря их насыщенному вкусу.

Пищевая ценность и состав банановых чипсов

Банановые чипсы довольно калорийны — 519 ккал на 100 граммов. В их составе множество полезных элементов: калий и кальций поддерживают работу сердца и сосудов, укрепляют кости и зубы, магний помогает регулировать энергетический баланс, а фосфор улучшает работу центральной нервной системы и почек.

В небольших количествах в чипсах содержатся цинк, селен, медь, марганец, железо и натрий. Среди витаминов можно выделить аскорбиновую кислоту (витамин С), фолиевую кислоту (В9) и холин (В4).

Чипсы также богаты клетчаткой, которая улучшает работу кишечника и помогает очищать организм от солей. Кроме того, они улучшают настроение и стимулируют работу мозга.

Вред и предостережения

Однако не стоит забывать, что банановые чипсы содержат большое количество углеводов и жиров, что делает их высококалорийным продуктом. Злоупотребление этим лакомством может негативно сказаться на фигуре и даже повысить риск развития сахарного диабета.

При изготовлении чипсов используется пальмовое или кокосовое масло, что также следует учитывать. Поэтому важно соблюдать умеренность при их употреблении.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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