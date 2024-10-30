Сладкие банановые чипсы: в чём их польза и как они вредят фигуре

Банановые чипсы — это хрустящие ломтики бананов, которые обжаривают во фритюре. Их готовят из тонких кружков бананов, которые погружают в масло и обрабатывают сахарным сиропом или сиропом с добавлением мёда. Такое лакомство имеет характерный сладкий и хрустящий вкус.
Для приготовления потребуются:
Процесс приготовления:
Банановые чипсы активно производятся во Вьетнаме и на Филиппинах, откуда они поставляются в Россию. Сладкие чипсы прекрасно заменяют конфеты благодаря их насыщенному вкусу.
Банановые чипсы довольно калорийны — 519 ккал на 100 граммов. В их составе множество полезных элементов: калий и кальций поддерживают работу сердца и сосудов, укрепляют кости и зубы, магний помогает регулировать энергетический баланс, а фосфор улучшает работу центральной нервной системы и почек.
В небольших количествах в чипсах содержатся цинк, селен, медь, марганец, железо и натрий. Среди витаминов можно выделить аскорбиновую кислоту (витамин С), фолиевую кислоту (В9) и холин (В4).
Чипсы также богаты клетчаткой, которая улучшает работу кишечника и помогает очищать организм от солей. Кроме того, они улучшают настроение и стимулируют работу мозга.
Однако не стоит забывать, что банановые чипсы содержат большое количество углеводов и жиров, что делает их высококалорийным продуктом. Злоупотребление этим лакомством может негативно сказаться на фигуре и даже повысить риск развития сахарного диабета.
При изготовлении чипсов используется пальмовое или кокосовое масло, что также следует учитывать. Поэтому важно соблюдать умеренность при их употреблении.
Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.