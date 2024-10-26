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Чистим шампиньоны за минуту: необычный лайфхак

1:02
Еда

Споры о том, нужно ли чистить шампиньоны или достаточно просто помыть их, не утихают. Главный аргумент против мытья заключается в том, что грибы при длительном контакте с водой впитывают влагу и теряют упругость. Но и короткого промывания бывает недостаточно, чтобы полностью удалить всю грязь.

Чистим шампиньоны за минуту: необычный лайфхак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы облегчить процесс приготовления блюд с грибами, опытные хозяйки и кулинары нашли универсальный способ чистки шампиньонов без использования воды и ножа. 

Для очистки грибов таким необычным способом вам понадобятся сами грибы, контейнер с крышкой и немного муки. Поместите шампиньоны в контейнер, добавьте 4-5 столовых ложек муки, закройте крышкой и встряхните несколько раз. Мука обволакивает шампиньоны, и вместе с ней удаляется грязь. Остатки муки можно убрать с грибов бумажной салфеткой. Этот метод позволяет очистить грибы быстро и без лишних хлопот.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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