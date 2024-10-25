Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский газ поможет Сербии пережить зиму по выгодной цене
В Грузии найдена редкая пластина бога римских солдат
Горячий шоколад: этот зимний напиток может изменить ваше здоровье к лучшему
Автомобили, которые быстрее теряют стоимость
Вертикальные грядки: как экономить место и украшать участок одновременно
Ревва поздравил Михаила Галустяна с 45-летием: не просто мой друг
Кошка — лучший способ справиться с одиночеством и стрессом
Почему туристам из России следует полететь на Филиппины этой зимой
Врач рассказал, какие прогулки помогут в борьбе с высоким давлением

Почему 400 г овощей и фруктов в день — это минимальная норма

1:39
Еда

Врачи рекомендуют есть много овощей и фруктов для поддержания иммунитета. Но что означает "много"?

Почему 400 г овощей и фруктов в день — это минимальная норма
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, CC BY-SA 4.0

Польза растительных продуктов не вызывает сомнений: они богаты витаминами, минералами, кислотами и углеводами. Важно включать овощи и фрукты в рацион, не зависимо от того, употребляются они в свежем или термически обработанном виде. Главное — количество и разнообразие.

Диетолог Анна Кондратьева отметила, что ежедневная норма потребления овощей и фруктов составляет около 400 граммов. Но чтобы питание было максимально полезным, специалист рекомендует придерживаться "принципа радуги".

Этот принцип заключается в том, чтобы выбирать плоды разных цветов и оттенков. Разноцветные овощи и фрукты содержат различные фитонутриенты с характерными пигментами, благодаря чему разнообразие в рационе способствует лучшему здоровью. Чем ярче и разнообразнее ваш стол, тем лучше.

Эксперт также подчеркнула, что полезные свойства овощей зависят от того, с чем их употребляют. Фрукты можно использовать как отдельный перекус, особенно в первой половине дня. На обед и ужин рекомендуется готовить салаты, а овощи можно использовать в качестве альтернативы углеводным гарнирам, заменяя ими рис или макароны.

Чтобы увеличить потребление овощей и фруктов, Анна Кондратьева советует ставить вазу с мытыми плодами на видное место. Легкий доступ к полезным продуктам — простой способ сформировать здоровую привычку.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение
Наука и техника
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение Аудио 
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
Домашние животные
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами Аудио 
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как создать универсальную опору для кустарников
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Устранение мышей в саду: личный опыт и проверенные советы
Сводка с фронта: наёмник из Польши в предсмертной записке проклинает ВСУ, Киеву грозят котлы на двух фронтах
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Последние материалы
Горячий шоколад: этот зимний напиток может изменить ваше здоровье к лучшему
Автомобили, которые быстрее теряют стоимость
Вертикальные грядки: как экономить место и украшать участок одновременно
Ревва поздравил Михаила Галустяна с 45-летием: не просто мой друг
Кошка — лучший способ справиться с одиночеством и стрессом
Почему туристам из России следует полететь на Филиппины этой зимой
Врач рассказал, какие прогулки помогут в борьбе с высоким давлением
Учёные назвали последствия отключения Атлантической циркуляции
Почему 400 г овощей и фруктов в день — это минимальная норма
Индия готовится к удвоению спроса на газ к 2040 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.