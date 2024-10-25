Почему 400 г овощей и фруктов в день — это минимальная норма

Врачи рекомендуют есть много овощей и фруктов для поддержания иммунитета. Но что означает "много"?
Польза растительных продуктов не вызывает сомнений: они богаты витаминами, минералами, кислотами и углеводами. Важно включать овощи и фрукты в рацион, не зависимо от того, употребляются они в свежем или термически обработанном виде. Главное — количество и разнообразие.
Диетолог Анна Кондратьева отметила, что ежедневная норма потребления овощей и фруктов составляет около 400 граммов. Но чтобы питание было максимально полезным, специалист рекомендует придерживаться "принципа радуги".
Этот принцип заключается в том, чтобы выбирать плоды разных цветов и оттенков. Разноцветные овощи и фрукты содержат различные фитонутриенты с характерными пигментами, благодаря чему разнообразие в рационе способствует лучшему здоровью. Чем ярче и разнообразнее ваш стол, тем лучше.
Эксперт также подчеркнула, что полезные свойства овощей зависят от того, с чем их употребляют. Фрукты можно использовать как отдельный перекус, особенно в первой половине дня. На обед и ужин рекомендуется готовить салаты, а овощи можно использовать в качестве альтернативы углеводным гарнирам, заменяя ими рис или макароны.
Чтобы увеличить потребление овощей и фруктов, Анна Кондратьева советует ставить вазу с мытыми плодами на видное место. Легкий доступ к полезным продуктам — простой способ сформировать здоровую привычку.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.