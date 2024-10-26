Как приготовить вкусный ужин за 30 минут: рецепт индейки в соусе

Будние дни часто не располагают к долгим готовкам, и это нормально. Найти рецепт, сходить за продуктами, подготовить всё и приступить к готовке — это требует времени и сил. Эксперт решил упростить задачу и предложила идеальный ужин из всего трёх ингредиентов.
Если хочется быстро приготовить вкусный обед или ужин, обратите внимание на рецепт филе индейки в томатно-сметанном соусе. Блюдо отлично сочетается с любым гарниром: рисом, макаронами или гречкой.
Основными ингредиентами станут всего три продукта: 500 г филе индейки, 2 столовые ложки сметаны и 3 столовые ложки томатной пасты. Также понадобятся 200 мл воды, 1-2 веточки петрушки или другой зелени для украшения, растительное масло, соль и перец.
Нарежьте филе индейки на кубики. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте индейку на сильном огне по 5 минут с каждой стороны, чтобы мясо покрылось лёгкой корочкой.
Добавьте к мясу томатную пасту и сметану, уменьшите огонь до среднего и перемешайте. Влейте горячую кипячёную воду, приправьте солью, перцем и любимыми специями.
Накройте сковороду крышкой, ещё раз уменьшите огонь и тушите индейку в течение 25-30 минут. Блюдо не потребует много времени, но удивит приятным вкусом. Как говорят, всё гениальное — просто.
Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.