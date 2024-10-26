Как приготовить вкусный ужин за 30 минут: рецепт индейки в соусе

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Будние дни часто не располагают к долгим готовкам, и это нормально. Найти рецепт, сходить за продуктами, подготовить всё и приступить к готовке — это требует времени и сил. Эксперт решил упростить задачу и предложила идеальный ужин из всего трёх ингредиентов.

Фото: flickr.com by rosarito_82, CC BY 2.0

Если хочется быстро приготовить вкусный обед или ужин, обратите внимание на рецепт филе индейки в томатно-сметанном соусе. Блюдо отлично сочетается с любым гарниром: рисом, макаронами или гречкой.

Основными ингредиентами станут всего три продукта: 500 г филе индейки, 2 столовые ложки сметаны и 3 столовые ложки томатной пасты. Также понадобятся 200 мл воды, 1-2 веточки петрушки или другой зелени для украшения, растительное масло, соль и перец.

Нарежьте филе индейки на кубики. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте индейку на сильном огне по 5 минут с каждой стороны, чтобы мясо покрылось лёгкой корочкой.

Добавьте к мясу томатную пасту и сметану, уменьшите огонь до среднего и перемешайте. Влейте горячую кипячёную воду, приправьте солью, перцем и любимыми специями.

Накройте сковороду крышкой, ещё раз уменьшите огонь и тушите индейку в течение 25-30 минут. Блюдо не потребует много времени, но удивит приятным вкусом. Как говорят, всё гениальное — просто.

Уточнения

Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.



