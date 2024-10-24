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Рецепт сочной и хрустящей квашеной капусты: всё дело в секретном ингредиенте

1:37
Еда

Квашеная капуста — отличный источник пробиотиков. Закуска хороша как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира или добавки к салатам и супам. Приготовить её совсем несложно — всё дело в секретном ингредиенте. Ловите рецепт от сайта "Едим дома".

Рецепт сочной и хрустящей квашеной капусты: всё дело в секретном ингредиенте
Фото: ru.freepik.com by timolina

Для приготовления понадобятся два кочана капусты, три моркови, три столовые ложки соли, одна чайная ложка сахара и небольшой кусочек ржаного хлеба, который и является тем самым "секретным" ингредиентом". Не забудьте также подготовить чистую трёхлитровую банку.

Сначала нарежьте морковь тонкими полосками, используя овощечистку или терку для корейской моркови. Капусту нашинкуйте любым удобным для вас способом.

Поместите овощи в эмалированную чашу, добавьте соль и сахар, затем тщательно перемешайте, обминая их руками. На дно подготовленной банки положите кусочек ржаного хлеба, а затем начинайте укладывать капусту и морковь, утрамбовывая их кулаком, чтобы они плотно легли и выделили сок.

Когда банка будет заполнена, положите внутрь крест-накрест две шпажки, которые будут выполнять функцию гнёта. Накройте банку крышкой и уберите в тёплое место минимум на три дня.

Каждый день проверяйте состояние заготовки. Кулинары советуют убирать пену и прокалывать капусту палочкой до дна банки, следя за тем, чтобы овощи всегда были покрыты рассолом. Уже через несколько дней рассол станет прозрачным — это значит, что закуска готова.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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