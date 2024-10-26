Ржаной хлеб и капуста: секреты старинного рецепта квашеной закуски

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Квашеная капуста — отличный источник пробиотиков. Она хороша и как самостоятельная закуска, и как добавка к различным гарнирам, салатам и супам. Приготовить её несложно, и сейчас мы поделимся простым рецептом.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Вам понадобятся: два кочана капусты, три моркови, три столовые ложки соли, одна чайная ложка сахара и небольшой кусочек ржаного хлеба — это и есть "секретный" ингредиент, который традиционно использовали в старинных рецептах. Также потребуется чистая трёхлитровая банка.

Морковь нарежьте тонкими полосками, используя овощечистку или терку для корейской моркови. Капусту нашинкуйте любым удобным способом.

Сложите капусту и морковь в эмалированную миску, добавьте соль и сахар, затем тщательно перемешайте, слегка обминая руками, чтобы овощи пустили сок. Положите кусочек ржаного хлеба на дно банки и начинайте укладывать капусту и морковь слоями, плотно утрамбовывая их кулаком.

Когда банка будет заполнена, уложите внутри крест-накрест две шпажки, чтобы создать эффект гнёта. Закройте банку крышкой и оставьте в тёплом месте минимум на три дня.

Проверяйте состояние заготовки ежедневно. Не забывайте удалять пену и протыкать капусту палочкой до дна банки, чтобы выпустить лишний газ. Следите за тем, чтобы овощи всегда были покрыты рассолом. Через несколько дней рассол станет прозрачным, и можно будет попробовать закуску.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

