Опасные красители в тортах: предупреждение Департамента безопасности продуктов

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Департамент безопасности и качества пищевых продуктов штата Карнатака предупредил о возможной опасности пирожных из местных пекарен, в которых обнаружены канцерогенные ингредиенты.

Но это не повод отказываться от любимого десерта — просто стоит быть внимательнее при выборе. Рассказывает Мехак Малхотра на сайте "India today".

Фото: commons.wikimedia.org by Jamie, CC BY 2.0

Что нужно знать:

Некоторые пищевые красители, применяемые в пирожных, могут вызывать рак.

Департамент безопасности и качества штата Карнатака недавно выпустил предупреждение на эту тему.

Эксперты отмечают, что употребление тортов с большим количеством искусственных красителей может быть вредным.

Пирожные и торты — неотъемлемая часть любого праздника, от дней рождения до разлук. Нарезать торт — классический способ отметить важное событие, и люди с удовольствием пробуют новые виды, в том числе и нашумевший "Сгорай".

Однако последнее исследование показало, что не всё так сладко. Из 235 образцов тортов, протестированных Департаментом безопасности и качества продуктов штата Карнатака, 223 оказались безопасными, а 12 — содержали канцерогенные вещества.

Это ещё раз подчеркивает важность внимательного выбора кондитерских изделий, особенно тех, которые окрашены яркими искусственными красителями.

Уточнения

Канцероге́н (от лат. cancer - рак и др.-греч. γεννάω - рождаю) — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

