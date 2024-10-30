Опасные красители в тортах: предупреждение Департамента безопасности продуктов

Департамент безопасности и качества пищевых продуктов штата Карнатака предупредил о возможной опасности пирожных из местных пекарен, в которых обнаружены канцерогенные ингредиенты.
Но это не повод отказываться от любимого десерта — просто стоит быть внимательнее при выборе. Рассказывает Мехак Малхотра на сайте "India today".
Что нужно знать:
Пирожные и торты — неотъемлемая часть любого праздника, от дней рождения до разлук. Нарезать торт — классический способ отметить важное событие, и люди с удовольствием пробуют новые виды, в том числе и нашумевший "Сгорай".
Однако последнее исследование показало, что не всё так сладко. Из 235 образцов тортов, протестированных Департаментом безопасности и качества продуктов штата Карнатака, 223 оказались безопасными, а 12 — содержали канцерогенные вещества.
Это ещё раз подчеркивает важность внимательного выбора кондитерских изделий, особенно тех, которые окрашены яркими искусственными красителями.
Канцероге́н (от лат. cancer - рак и др.-греч. γεννάω - рождаю) — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.