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Сколько хранятся замороженные грибы и как их правильно заморозить

1:09
Еда

Замороженные грибы — отличная заготовка на зиму. Во-первых, они сохраняют большинство питательных веществ, а во-вторых, их можно долго хранить. Но как долго?

Сколько хранятся замороженные грибы и как их правильно заморозить
Фото: commons.wikimedia. org by FASTILY, CC BY-SA 4.0

Эксперты отмечают, что заморозке подлежат любые свежие грибы. Если вы купили их в магазине, то срок годности обычно указан на упаковке, и здесь всё понятно. Но что делать, если вы сами собрали лесные грибы?

Специалисты поясняют: свежезамороженные грибы можно хранить до шести месяцев. Однако если перед заморозкой грибы подвергли термической обработке (например, отварили), то срок хранения увеличивается до года.

Перед тем как заморозить грибы, не рекомендуется их замачивать. Достаточно тщательно очистить от грязи и перебрать, удалив испорченные и червивые экземпляры.

Для удобства можно нарезать грибы перед заморозкой, но также можно оставить их цельными. Однако важно помнить, что повторная заморозка грибов не рекомендуется — это не только ухудшает их вкус, но и может быть опасно для здоровья.

Уточнения

Грибы́ — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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