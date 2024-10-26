Как омлет может стать идеальным блюдом для всех возрастов

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет — это не только классический завтрак, но и отличный вариант для быстрого обеда или ужина. Важно не только когда есть омлет, но и как сделать его максимально полезным.

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Диетолог Наталья Круглова рассказала, как сбалансировать это блюдо, чтобы оно было полезным и сытным.

Эксперт советует добавлять в омлет различные овощи, что сделает его не только вкуснее, но и полезнее. Яйца также хорошо сочетаются со сложными углеводами, такими как цельнозерновой хлеб или зерновые гарниры. Это превратит омлет в сытное и питательное блюдо, которое обеспечит энергией на долгое время.

Для спортсменов, людей с недостаточной массой тела, а также для детей, подростков и пожилых людей, нуждающихся в белке, Наталья Круглова рекомендует сочетать омлет с филе птицы или ломтиками рыбы.

А вот от добавления мясных полуфабрикатов, таких как колбасы и сосиски, жирных соусов и белого хлеба лучше отказаться. Эти продукты не только снизят пользу омлета, но и приведут к быстрому появлению голода. А частое переедание, предупреждает специалист, может способствовать набору веса.

Уточнения

Углево́ды — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.



